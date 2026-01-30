Portugal cortado ao meio: o mapa da situação de calamidade e dos cortes nas linhas de comboio

30 jan, 2026 - 17:53 • João Pedro Quesado
[notícia atualizada às 00h10 de 31 de janeiro]
O mapa é claro. A passagem da depressão Kristin, com ventos a superar os 200 km/h na madrugada de quarta-feira, afetou com especial gravidade a região Centro. Provocando danos graves em muitos concelhos e cortou a rede ferroviária de Portugal ao meio.
A rede de linhas de comboio está cortada a meio graças a três suspensões — na Linha do Norte, Linha da Beira Baixa e Linha do Oeste. Significa que não há ligação entre o Norte e o Sul do país por comboio, segundo a informação mais recente da Infraestruturas de Portugal antes da publicação deste artigo (relativa às 15h desta sexta-feira).
A Linha do Norte, a principal do país, tem às 21h de 30 de janeiro a circulação suspensa entre Soure e Coimbra B, depois de o corte chegar até à estação de Fátima. O motivo são inundações na zona da estação de Alfarelos — uma zona historicamente suscetível a este problema. Esta suscetibilidade poderia ter sido corrigida em obras do Ferrovia 2020, mas o alteamento da via férrea naquela região foi preterido por uma obra menos invasiva, conforme noticiou o jornal Público no final de 2019.
A Linha da Beira Baixa está interrompida entre Vila Velha de Ródão e Castelo Novo (Fundão). O motivo são danos na catenária provocados pela tempestade. Já a Linha do Oeste está cortada entre Mafra e Amieira (Soure), com danos nas infraestruturas em algumas zonas e árvores e outros detritos a obstruir a via.
No Ramal de Alfarelos — a ligação entre Coimbra e Figueira da Foz —, há uma falha de energia na catenária a suspender a circulação dos comboios. A falha de energia tem origem na rede elétrica, com a resolução dependente da recuperação do fornecimento de energia.
Já na Linha do Douro, a circulação está suspensa entre a Régua e o Pocinho. O motivo é a queda de pedras para o canal da linha ferroviária.
O Governo anunciou, na quinta-feira, a declaração de uma situação de calamidade nos concelhos afetados. Esta declaração foi publicada em Diário da República ao final de sexta-feira, permitindo finalmente esclarecer quais os municípios contemplados — que o ministro da Presidência disse serem cerca de 60 concelhos.
Esses concelhos são: Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Alvaiázere, Ansião, Batalha, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Cantanhede, Castanheira de Pêra, Castelo Branco, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Constância, Covilhã, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Fundão, Góis, Golegã, Idanha-a-Nova, Leiria, Lourinhã, Lousã, Mação, Marinha Grande, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Nazaré, Óbidos, Oleiros, Ourém, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penacova, Penamacor, Penela, Peniche, Pombal, Porto de Mós, Proença-a-Nova, Rio Maior, Santarém, Sardoal, Sertã, Soure, Tomar, Torres Novas, Torres Vedras, Vagos, Vila de Rei, Vila Nova da Barquinha, Vila Nova de Poiares, e Vila Velha de Ródão.
