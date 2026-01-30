Portugal cortado ao meio: o mapa da situação de calamidade e dos cortes nas linhas de comboio

[notícia atualizada às 00h10 de 31 de janeiro]

O mapa é claro. A passagem da depressão Kristin, com ventos a superar os 200 km/h na madrugada de quarta-feira, afetou com especial gravidade a região Centro. Provocando danos graves em muitos concelhos e cortou a rede ferroviária de Portugal ao meio.

A rede de linhas de comboio está cortada a meio graças a três suspensões — na Linha do Norte, Linha da Beira Baixa e Linha do Oeste. Significa que não há ligação entre o Norte e o Sul do país por comboio, segundo a informação mais recente da Infraestruturas de Portugal antes da publicação deste artigo (relativa às 15h desta sexta-feira).



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A Linha do Norte, a principal do país, tem às 21h de 30 de janeiro a circulação suspensa entre Soure e Coimbra B, depois de o corte chegar até à estação de Fátima. O motivo são inundações na zona da estação de Alfarelos — uma zona historicamente suscetível a este problema. Esta suscetibilidade poderia ter sido corrigida em obras do Ferrovia 2020, mas o alteamento da via férrea naquela região foi preterido por uma obra menos invasiva, conforme noticiou o jornal Público no final de 2019.