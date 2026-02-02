Em Leiria, escolas encerradas até quarta-feira e sem internet para aulas online. "Estas pessoas estão out"

A ginástica de horários não sai da cabeça de Hélio Sousa, há vários dias: “É tentar organizar. Ir para o meu trabalho alguns dias, se for preciso.”

O filho Martim não tem aulas desde quarta-feira e assim vai ficar, pelo menos, durante uma semana. Na melhor das hipóteses, as escolas do concelho de Leiria reabrem na próxima quarta-feira.

“Estamos a falar de um património à volta de 150 escolas, todas afetadas, umas mais do que outras. Estamos a falar de cerca de 15 mil alunos que não vão ter escola”, esclarece à Renascença o presidente da autarquia, Gonçalo Lopes.

Na quarta-feira, vai haver novo ponto de situação, mas retomar a atividade a 100% é impossível e o mais provável é que as escolas fiquem mais dias encerradas.

“Vai depender muito do retomar da eletricidade. Foi-nos explicado com mais detalhe a problemática do funcionamento da rede elétrica no concelho. Duas subestações, que são vitais para o nosso abastecimento, estão destruídas”, afirma numa altura em que mais de 49 mil pessoas na autarquia continuam sem energia, o que também dificulta outro tipo de soluções.