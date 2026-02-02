Em Leiria, escolas encerradas até quarta-feira e sem internet para aulas online. "Estas pessoas estão out"

02 fev, 2026 - 09:54 • Alexandre Abrantes Neves
A ginástica de horários não sai da cabeça de Hélio Sousa, há vários dias: “É tentar organizar. Ir para o meu trabalho alguns dias, se for preciso.”
O filho Martim não tem aulas desde quarta-feira e assim vai ficar, pelo menos, durante uma semana. Na melhor das hipóteses, as escolas do concelho de Leiria reabrem na próxima quarta-feira.
“Estamos a falar de um património à volta de 150 escolas, todas afetadas, umas mais do que outras. Estamos a falar de cerca de 15 mil alunos que não vão ter escola”, esclarece à Renascença o presidente da autarquia, Gonçalo Lopes.
Na quarta-feira, vai haver novo ponto de situação, mas retomar a atividade a 100% é impossível e o mais provável é que as escolas fiquem mais dias encerradas.
“Vai depender muito do retomar da eletricidade. Foi-nos explicado com mais detalhe a problemática do funcionamento da rede elétrica no concelho. Duas subestações, que são vitais para o nosso abastecimento, estão destruídas”, afirma numa altura em que mais de 49 mil pessoas na autarquia continuam sem energia, o que também dificulta outro tipo de soluções.
“Durante o período da Covid-19, tivemos aulas online, possivelmente as aulas online poderão ter de retomar em alguns casos. Mas também não é possível agora porque a maioria dos sítios não tem eletricidade, não tem comunicações. Nós estamos a fazer uma situação dramática”.
Enquanto os postes de eletricidade se vão reerguendo um a um e lutam contra o vento e a chuva que não dão tréguas, a autarquia também já preparou espaços para acolher os filhos dos profissionais empenhados no socorro das populações, como bombeiros, polícias, médicos e enfermeiros. Mas, até aí, a tempestade Kristin veio trocar os planos habituais.
“O estádio geralmente era um ponto que usávamos muito como o nosso quartel-general de reta guarda, mas foi destruído: era o sítio ideal para poder acolher escolas: Já o fizemos no ensino superior, com escolas que estiveram em obras e que funcionou ali muito bem. Vamos ter de improvisar”, prevê Gonçalo Lopes.
Para Mauro Valente, o mais preocupante não é o local para deixar a filha de sete anos. Com a água e a luz a faltarem há quase uma semana na aldeia de Parceiros (e a prejudicarem o negócio online de venda de roupa que mantém com a mulher), enviou a filha para a casa dos pais, em Tomar. Mas estar lá não é igual a estar na escola.
“Preocupa-me muito, porque no segundo ano é uma idade que requer aprendizagem e requer muito dia-a-dia de leitura. Eu tento pedir à minha mãe para ajudá-la, vai lendo com ela, vai fazendo alguma coisa, mas nunca é a mesma coisa”, afirma à Renascença.
Esta é também uma realidade que apoquenta Pedro Alves, mas está certo de que escolas, alunos e pais juntos “vão sair por cima”. E em sua casa já se começam a fazer os primeiros sacrifícios.
“Eu trabalho numa empresa, tenho uma feira na Alemanha, tenho uma viagem marcada para quinta-feira, não sei se vou. Gostava de ir, gostava de deixar a família bem e ir, mas não sei se vou, neste momento”.
O filho Martim, logo ali ao lado, não quer largar a mão do pai, mas não esconde que tem vontade de regressar à escola. “Estou mais ou menos [triste]. Tenho os meus amigos na escola e estou preocupado com eles”.
A casa de Pedro e Martim é uma das milhares onde continua por restabelecer a energia elétrica, praticamente uma semana depois da destruição provocada pela tempestade Kristin.
“Imaginem ter 50 mil casas, onde não há água, não há luz, e não tem comunicações. Essas pessoas estão 'out', e estão out há 4 dias, não é há 12 horas como foi o apagão. Estão em permanente sofrimento”, afirma o autarca leiriense.
A falta de eletricidade tem feito muitas pessoas recorrer a geradores, para conseguir aquecer as casas e manter a funcionar os principais eletrodomésticos. Mas os riscos são vários – e, só no concelho de Leiria, um idoso já morreu e várias pessoas ficaram gravemente feridas por intoxicações por monóxido de carbono.
“Ter a noção que o monóxido de carbono, esse tem sido o problema, não tem cheiro e não tem cor”, avisa o vereador com o pelouro da Proteção Civil em Leiria, Luís Lopes.
“O gerador tem de ficar num espaço ventilado, sempre fora de qualquer espaço onde haja pessoas, sempre. Quem deve mexer no gerador deve ser uma pessoa que perceba o que está a fazer para não haver aqui qualquer mal funcionamento – e, sobre crianças, ninguém pensa colocar uma criança a mexer no gerador”, aponta.
Dormir com o gerador perto é um “não redondo” e, durante o dia, é preciso manter cautela máxima para possíveis sintomas, especialmente entre crianças e idosos.
“Sempre que alguém estiver num espaço confinado e começa a ficar com dor de cabeça, náuseas, a vista a fugir, é automaticamente abrir janelas, abrir portas e sair desse espaço. Mais vale precaver do que remediar e isso é absolutamente crucial numa situação de intoxicação por monóxido de carbono”.
Nos últimos dias, o hospital de Leiria já recebeu mais de 500 feridos em acidentes de limpeza e reconstrução. Perante a chuva intensa prevista para esta semana, Luís Lopes apela à população para ter cautela redobrada.
“Há vizinhos que trabalham em construção civil, há conhecidos que têm outros recursos, há andaimes, há escadotes, há outros meios de estabilidade. Evitar a todo o custo andar a passear por cima dos telhados ou a andar suspenso num espaço qualquer, principalmente mais próximo das beiras dos telhados. O piso está escorregadio, não devem andar em espaços expostos, como varandas ou telhados”.
Quanto ao risco acrescido de cheias, o vereador aconselha a elevar móveis e eletrodomésticos, a desligar os quadros elétricos dos pisos inferiores e a não permanecer em casas térreos.
“São fenómenos de inundação muito rápida que pode arrastar pessoas, veículos. Portanto, evitar qualquer tipo de circulação em zonas facilmente inundáveis. E, em caso de ficarem isolados, por qualquer meio que tenham disponível, pedir o socorro”, afirma. “Acima de tudo, perceber que o mais importante é que as pessoas estejam cá para poder recuperar as suas casas”.