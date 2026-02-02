Mau tempo: 15 conselhos para se manter em segurança

O estado do tempo vai agravar-se nos próximos dias, com previsão de precipitação forte que poderá provocar cheias e derrocadas.

Em entrevista à Renascença, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado, alerta para um novo evento extremo já na quinta-feira, com chuva intensa de Norte a Sul do país.

O cenário poderá repetir-se no próximo fim de semana, aumentando o risco de novas subidas dos caudais e de cheias em várias regiões. Perante esta situação, as autoridades apelam à adoção de comportamentos preventivos por parte da população.

A Renascença junta aqui os vários conselhos da DGS, PSP e GNR.

O que devo fazer em relação às deslocações?



Deve evitar deslocações não essenciais, sobretudo nos períodos de maior intensidade da precipitação.

É seguro atravessar zonas inundadas?

A travessia de zonas inundadas, túneis ou vias com lençóis de água representa um risco elevado, tanto a pé como em viatura, e deve ser evitada.

Posso praticar atividades no mar ou em rios?

As atividades marítimas e os desportos náuticos devem ser suspensos durante este período.

É aconselhável caminhar junto à costa ou a linhas de água?

A circulação em pontões, molhes, praias, zonas costeiras ou ribeirinhas deve ser evitada devido ao risco de queda, galgamento costeiro e arrastamento. Também é recomendável afastar-se de linhas de água, leitos de cheia e zonas sujeitas a transbordo.

Onde devo evitar estacionar o veículo?

O estacionamento deve ser evitado em zonas que habitualmente inundam, bem como em locais baixos como parques de estacionamento subterrâneos, caves ou garagens. É igualmente aconselhável evitar locais sob árvores, postes ou estruturas instáveis.

Que cuidados devo ter com árvores e cabos elétricos?

Deve manter distância de árvores, cabos elétricos, postes ou estruturas danificadas e sinalizar situações de perigo às autoridades competentes.

É seguro realizar trabalhos em altura?

Os trabalhos em altura exigem cuidados redobrados, como em subidas a telhados, devendo ser realizados apenas com condições de segurança adequadas.

Que cuidados devo ter com o aquecimento em casa?

A utilização de lareiras, salamandras e outros sistemas de aquecimento deve garantir ventilação adequada, limpeza regular das chaminés e a extinção total das brasas antes de dormir.

Como devem ser utilizados os geradores?

Os geradores devem ser utilizados exclusivamente no exterior das habitações, colocados a pelo menos seis metros (o equivalente a seis passos de um adulto) de portas, janelas e sistemas de ventilação, de forma a prevenir a acumulação de gases tóxicos no interior dos edifícios.

Porque é importante verificar a direção dos gases do gerador?

A correta orientação do tubo de escape é essencial para garantir que os gases são libertados para longe das habitações e de locais onde se encontram pessoas, reduzindo o risco de intoxicação por monóxido de carbono.

Para onde deve estar orientado o tubo de escape?

O tubo de escape deve apontar para longe de casas, especialmente de portas, janelas e sistemas de ventilação, evitando que os gases entrem no interior dos edifícios.

Que influência tem o vento na libertação dos gases?

O vento deve soprar de forma a empurrar os gases para longe da habitação ou de espaços de reunião de pessoas, contribuindo para a sua dispersão em segurança.

Quais são os sinais de intoxicação por monóxido de carbono?

Tonturas, dores de cabeça, náuseas ou sonolência. Perante estes sintomas, deve abandonar de imediato o local e contactar o 112.

Devo seguir alguma orientação oficial?

As indicações das autoridades e dos serviços de proteção civil devem ser rigorosamente seguidas.

Como posso manter-me informado?

Deve acompanhar as comunicações oficiais e os avisos meteorológicos emitidos pelas entidades competentes.