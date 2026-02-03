Construtoras de Leiria reconhecem "falta de capacidade" de resposta para reconstruir casas

03 fev, 2026 - 06:30 • João Carlos Malta
A depressão Kristin deixou um rasto de destruição pelo país, em especial na região de Leiria, com um número ainda desconhecido de casas a sofrer danos de maior ou menor gravidade. Mas há capacidade na zona para a reconstrução que as habitações necessitam?
A resposta de dois empresários locais da construção civil à Renascença é pronta: “Não.” E até que volte tudo a ficar como antes, pode passar mais de um ano.
“Em Leiria, já não havia capacidade para as obras que estão em curso. Nessas já havia falta de mão-de-obra. Neste momento, temos um problema acrescido. Temos uma cidade, não é uma cidade, é um concelho, um distrito completamente destruído”, resume o engenheiro Hélder Gonçalves, CEO da Bilt, empresa de construção civil e arquitetura de Leiria, com cinco anos de existência.
“Isto pode levar mais de um ano”, antevê o empresário.
O mesmo diz Lino Pereira, dono da Ergliz, empresa leiriense com portas abertas há 30 anos. este empresário afirma que a falta de mão-de-obra é crónica e que agora se vai agravar.
Lino Pereira pede ao Governo para “adiar as obras do PRR que não são urgentes para libertar as empresas” e que estas “não sejam penalizadas” por adiar a entrega das obras e assim se possam concentrar nas urgências que têm em mãos.
Já o CEO da Bilt descreve que à volta vê apenas “fábricas completamente destruídas”, “máquinas a apanhar chuva”, “casas completamente inundadas”, “pilares e painéis que voaram”.
São tantos os problemas que “não há capacidade na região para fazer isto”.
“Têm de vir empresas de fora. Felizmente já estão a vir, desde a semana passada”, acrescenta, dizendo que é de Braga e do Norte que mais ajuda está a chegar.
Os materiais de construção estão também esgotados e os empresários locais do setor têm de olhar para fora. “Está tudo esgotado e quando tentamos ir comprar alguma coisa são filas de 200 a 300 pessoas”, resume.
A falta de mão-de-obra já antes crónica também se intensificou, apesar de algumas tentativas de contornar a situação. “Já não havia para aquilo que se passava antes, muito menos para o que há agora. Estamos a deixar alguns trabalhos para trás, menos urgentes, para ir ajudar algumas casas de pessoas amigas, de famílias conhecidas”, confessa Hélder Gonçalves.
E também o tipo de operários disponíveis no terreno não se adequa às necessidades mais prementes e imediatas. “Precisamos de pedreiros que saibam fazer telhados, porque os novos e os imigrantes, muitos deles não sabem fazer os telhados. É uma coisa mais profissional e mais difícil de executar”, explica.
Hélder Gonçalves declara que, neste momento, a única coisa que pode ser feita é reparações provisórias “para evitar que se estraguem os conteúdos e os recheios das casas”.
“Depois, quando houver disponibilidade, então vai-se começar a fazer as reparações definitivas”, aponta.
O empresário dá o exemplo de um cliente que “tem uma casa completamente destruída”. “Vamos levar as chapas, para pôr numa cobertura de um telhado que voou completamente”, refere.
Uma das queixas mais recorrente, em muitas das vítimas do mau tempo naquela região, é a de que em casas com 30 ou 40 anos as telhas que voaram já não têm substituição no mercado. Então o que podem fazer essas pessoas?
“Esses telhados terão de ser substituídos na íntegra. É assim”, lamenta, acrescentando que, para já, estão a colocar-se materiais alternativos para proteger os bens dessas pessoas.
Nos últimos dias de tragédia, além de todas as questões materiais e humanas que se têm multiplicado, têm colocado Hélder Gonçalves num lufa-lufa. Toda a gente na região quer falar com um construtor civil.
“Toda a gente liga, mandam mensagens, é pelo WhatsApp, é pelo Messenger, é pelo Facebook, pessoas com quem eu nem falei, mas vão seguindo a empresa. São centenas de telefonemas”, quantifica.
E depois dá uma imagem que mostra bem como as pessoas estão desesperadas por ajuda. “Se nós pararmos com uma carrinha e quatro pessoas para ir arranjar um telhado, como aconteceu no sábado, passados 15 minutos, temos a rua inteira, toda a gente, a pedir por favor para a seguir fazermos o telhado deles”, descreve.
Em relação ao apoio anunciado pelo Governo de até 10 mil euros para quem tenha prejuízos relacionados com a tempestade, deixam o empresário relutante. “Não me parece que seja suficiente. 10 mil euros é muito pouco. Para mim não chegam. Só em painéis fotovoltaicos estamos a falar em 15 mil euros, mais os portões, mais tudo. E eu me não posso queixar muito. Não tenho assim muitos estragos”, identifica o construtor falando da destruição na sua residência pessoal a que soma o orçamento que já fez para uma cliente que só a reparação do telhado “já vai em 12 mil euros”.
Lino Pereira, da Ergliz, defende que este é um momento em que têm de se fazer escolhas e que, por isso, o Governo tem de ter coragem para “pelo menos as obras que estavam para serem entregues em junho, que eram as do PRR, para que faça a dilatação dos prazos, para acudirmos a algumas situações mais emergentes”.
E bate também ele na tecla da falta de mão-de-obra. “Não há pessoas. Não há ninguém. Serralheiros, carpinteiros, pedreiros, serventes, não há”, explica.
“Somos impotentes, muitas vezes”, rematou este empresário da construção civil.
