Construtoras de Leiria reconhecem "falta de capacidade" de resposta para reconstruir casas

A depressão Kristin deixou um rasto de destruição pelo país, em especial na região de Leiria, com um número ainda desconhecido de casas a sofrer danos de maior ou menor gravidade. Mas há capacidade na zona para a reconstrução que as habitações necessitam?

A resposta de dois empresários locais da construção civil à Renascença é pronta: “Não.” E até que volte tudo a ficar como antes, pode passar mais de um ano.

“Em Leiria, já não havia capacidade para as obras que estão em curso. Nessas já havia falta de mão-de-obra. Neste momento, temos um problema acrescido. Temos uma cidade, não é uma cidade, é um concelho, um distrito completamente destruído”, resume o engenheiro Hélder Gonçalves, CEO da Bilt, empresa de construção civil e arquitetura de Leiria, com cinco anos de existência.

“Isto pode levar mais de um ano”, antevê o empresário.

O mesmo diz Lino Pereira, dono da Ergliz, empresa leiriense com portas abertas há 30 anos. este empresário afirma que a falta de mão-de-obra é crónica e que agora se vai agravar.

Lino Pereira pede ao Governo para “adiar as obras do PRR que não são urgentes para libertar as empresas” e que estas “não sejam penalizadas” por adiar a entrega das obras e assim se possam concentrar nas urgências que têm em mãos.