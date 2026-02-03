Reerguer Leiria com 2,5 mil milhões? "É muito mais caro do que se tivesse sido investido metade ao longo do tempo"

Como é que isso se faz?

Precisávamos de ter uma série de empresas pré-qualificadas que, imediatamente após o dano, eram chamadas. Se não aceitassem o trabalho, saíam dessa pré-qualificação por falta de resposta. É o que acontece em alguns países, inclusivamente na União Europeia. Portanto, é uma forma – dentro da lei da contratação pública – de resolvermos esse tipo de assuntos.

É sempre mais fácil falar depois de alguns danos, mas esta é uma questão para a qual nós já temos vindo a alertar, porque não tem a ver só necessariamente com estes eventos extremos.

Vamos imaginar que há uma derrocada de uma estrada por qualquer razão: às vezes, esperamos um ano e fica lá a estrada derrocada durante um ano ou durante meses para se fazer uma contratação pública. Nesse aspeto, temos de ser mais lestos e mais atuantes e isso também é fácil legislar.

Mas quando se fala em investimento, fala-se, muitas vezes, em sobrecarga final para o consumidor. Como é que isto se faz esse investimento, partindo de novas regras, sem que isso se reflita no custo final, por exemplo, de uma habitação?

Uma vez mais, temos de regressar à questão do equilíbrio, entre a necessidade do custo e a dimensão da capacidade financeira de cada um.

Num edifício, para uma família cujos rendimentos só lhes permitem gastar 1.500 euros por metro quadrado numa compra, uma vez na vida, estar a exigir determinado tipo de soluções para uma habitação que cujo custo seja na ordem dos 2.000, 3.000 euros com equipamentos de conforto.

Na Ordem dos Engenheiros, defendemos que o conforto é uma coisa e o luxo é outra. E nós temos de nos sentir confortáveis com tudo aquilo que são as nossas respostas, mas não temos de ter o último momento daquilo que é a tecnologia para cada caso.

E mesmo que isso fosse acontecer, aquilo que já está construído já vem de trás e nunca será a última tecnologia. Por isso, temos de ter este sentido de equilíbrio do investimento público.

O que nós temos de pensar – e isso muitas vezes não é pensado de forma adequada – é no ciclo de vida do investimento. Nós investimos para a utilização e, a partir do momento que está em utilização, dá a sensação que não há mais gastos e que aquilo já está pronto para toda a vida. Não é verdade: há um período de manutenção, há um período de resiliência e depois há estas circunstâncias. O que quer dizer que, muitas vezes, o investimento, se existe nestes eventos mais extremos, acaba por ser muitíssimo mais caro.

Quer exemplificar?

Por exemplo, estes 2.500 milhões de euros para uma região como Leiria – que é circunstanciada – se isto fosse em Lisboa, se calhar o impacto era muito maior, e já não digo se fosse por todo o território nacional.

E, neste caso, os 2.500 milhões de euros, se calhar, são muito mais caros do que se tivesse sido investido metade ao longo deste tempo para mitigar o que aconteceu.

É verdade que é relativo, mas também não é menos verdade que é uma evidência.

Portanto, muitas vezes, o barato sai caro. Nós temos é que ter estruturas críticas que salvaguardam a soberania nacional e o bem-estar em geral que sejam resilientes.

E essa resiliência tem de ter um custo, que depois se há mais barato a jusante.