Há telhas com amianto espalhadas (e a ser doadas) em Leiria. "O risco não desaparece só porque a situação é urgente"

Para quem nos está a ler, que tipo de equipamento mínimo deveria ser usado por quem lida com fibrocimento com amianto?

Há uma distinção importante entre profissionais e população em geral.

Os profissionais — proteção civil, bombeiros, militares, equipas de emergência — devem ter kits preparados antes de qualquer desastre acontecer, tal como já acontece no combate a incêndios. Esses kits incluem máscaras específicas para amianto (não são máscaras comuns ou cirúrgicas) e fatos de proteção adequados.

No caso da população, é evidente que não se pode exigir este nível de equipamento. Mas, numa situação de emergência, pelo menos a proteção das vias respiratórias é fundamental. Uma máscara P3, com filtros adequados, como aquelas usadas durante a pandemia da Covid-19 e vendidas em lojas de equipamentos de construção, já reduz significativamente o risco.

O essencial é que as pessoas saibam que existe perigo e que não devem mexer nestes materiais sem proteção.

Isto significa que Portugal não está a cumprir as recomendações europeias?

Infelizmente, sim. Portugal não transpôs corretamente a diretiva europeia que reconhece os trabalhadores de emergência como trabalhadores em risco de exposição ao amianto.

Além disso, não está a cumprir o que está definido no Guia Europeu de Boas Práticas, que explica como estes profissionais devem atuar e proteger-se em situações de emergência. Isto revela uma falha grave na prevenção e na proteção dos trabalhadores e das populações.

Estão a surgir relatos de telhas de amianto a serem oferecidas para reconstrução. Que riscos é que isto representa?

É uma situação profundamente lamentável. Está-se a aproveitar a vulnerabilidade de comunidades que viram as suas casas destruídas.

Quem oferece telhas com amianto sabe, ou devia saber, que este material é perigoso e que o seu manuseamento e reutilização representa um risco sério para a saúde. Além disso, é ilegal reutilizar telhas de fibrocimento com amianto.

Em Portugal existem empresas que produzem telhas de fibrocimento sem amianto. Há alternativas legais e seguras, mesmo em contexto de emergência. Recorrer a estas “doações” é colocar em risco a saúde das pessoas e perpetuar um problema grave.

Muitas pessoas pensam que, se não sentirem nada agora, estão seguras. Isso é um mito?

É completamente um mito. O amianto não provoca efeitos imediatos. Ao contrário de outras exposições, como a legionella, os efeitos do amianto têm períodos de latência muito longos — 10, 15, 20 anos ou mais.

A inalação de fibras pode provocar doenças benignas, mas também vários tipos de cancro, sobretudo do aparelho respiratório. O facto de não haver sintomas agora não significa ausência de risco.