Há telhas com amianto espalhadas (e a ser doadas) em Leiria. "O risco não desaparece só porque a situação é urgente"

04 fev, 2026 - 13:31 • Olímpia Mairos

Carmen Lima da SOS Amianto diz que populações, bombeiros e proteção civil estão a intervir sem proteção adequada e critica o incumprimento das recomendações europeias. Amianto após a depressão Kristin expõe falhas do Estado na proteção da saúde pública.

Após a passagem da depressão Kristin, vários espaços públicos e habitações ficaram cobertos de destroços, entre eles telhas de fibrocimento com amianto, um material altamente perigoso para a saúde pública. A destruição e o manuseamento destes materiais, sem proteção adequada, pode libertar fibras cancerígenas para o ar.

Em declarações Renascença, Carmen Lima, presidente da SOS Amianto, alerta para riscos imediatos e futuros, criticando a falta de preparação das autoridades e a ausência de cumprimento das recomendações europeias.

Que perigos concretos representam, neste momento, as telhas de amianto espalhadas pelos espaços públicos após a depressão Kristin?

Há aqui dois momentos distintos em que o risco é particularmente elevado. O primeiro ocorreu quando as telhas se partiram e foram projetadas pelo vento. Ao fragmentarem-se, libertaram fibras de amianto que ficaram suspensas no ar e que podem ter sido inaladas pelas populações locais.

O segundo momento de risco acontece agora, na fase de reconstrução. Populações, trabalhadores da proteção civil, bombeiros, militares e voluntários estão a limpar terrenos e a tentar reparar coberturas de fibrocimento com amianto, muitas vezes sem qualquer tipo de proteção. Ao manusearem estes materiais, estão novamente a libertar fibras perigosas, sem terem consciência do risco que estão a correr.

Vimos em vários meios de comunicação que praticamente ninguém utilizava proteção respiratória adequada. Isto é muito preocupante, porque mesmo em situações de emergência, estas intervenções devem respeitar as boas práticas definidas a nível europeu.

Que boas práticas são essas? Existe orientação europeia para este tipo de situações?

Sim. Em dezembro de 2025 foi publicado o Guia Europeu para a Gestão do Amianto, que dedica um capítulo específico às situações de emergência — como depressões atmosféricas, derrocadas ou incêndios.

Esse guia define claramente que, mesmo em contexto de emergência, profissionais e comunidades devem saber como se proteger quando há destruição de materiais com amianto. O risco não desaparece só porque a situação é urgente. Pelo contrário, tende a aumentar.

Para quem nos está a ler, que tipo de equipamento mínimo deveria ser usado por quem lida com fibrocimento com amianto?

Há uma distinção importante entre profissionais e população em geral.

Os profissionais — proteção civil, bombeiros, militares, equipas de emergência — devem ter kits preparados antes de qualquer desastre acontecer, tal como já acontece no combate a incêndios. Esses kits incluem máscaras específicas para amianto (não são máscaras comuns ou cirúrgicas) e fatos de proteção adequados.

No caso da população, é evidente que não se pode exigir este nível de equipamento. Mas, numa situação de emergência, pelo menos a proteção das vias respiratórias é fundamental. Uma máscara P3, com filtros adequados, como aquelas usadas durante a pandemia da Covid-19 e vendidas em lojas de equipamentos de construção, já reduz significativamente o risco.

O essencial é que as pessoas saibam que existe perigo e que não devem mexer nestes materiais sem proteção.

Isto significa que Portugal não está a cumprir as recomendações europeias?

Infelizmente, sim. Portugal não transpôs corretamente a diretiva europeia que reconhece os trabalhadores de emergência como trabalhadores em risco de exposição ao amianto.

Além disso, não está a cumprir o que está definido no Guia Europeu de Boas Práticas, que explica como estes profissionais devem atuar e proteger-se em situações de emergência. Isto revela uma falha grave na prevenção e na proteção dos trabalhadores e das populações.

Estão a surgir relatos de telhas de amianto a serem oferecidas para reconstrução. Que riscos é que isto representa?

É uma situação profundamente lamentável. Está-se a aproveitar a vulnerabilidade de comunidades que viram as suas casas destruídas.

Quem oferece telhas com amianto sabe, ou devia saber, que este material é perigoso e que o seu manuseamento e reutilização representa um risco sério para a saúde. Além disso, é ilegal reutilizar telhas de fibrocimento com amianto.

Em Portugal existem empresas que produzem telhas de fibrocimento sem amianto. Há alternativas legais e seguras, mesmo em contexto de emergência. Recorrer a estas “doações” é colocar em risco a saúde das pessoas e perpetuar um problema grave.

Muitas pessoas pensam que, se não sentirem nada agora, estão seguras. Isso é um mito?

É completamente um mito. O amianto não provoca efeitos imediatos. Ao contrário de outras exposições, como a legionella, os efeitos do amianto têm períodos de latência muito longos — 10, 15, 20 anos ou mais.

A inalação de fibras pode provocar doenças benignas, mas também vários tipos de cancro, sobretudo do aparelho respiratório. O facto de não haver sintomas agora não significa ausência de risco.

O que deveria mudar de forma urgente para evitar que situações como esta se repitam?

Portugal precisa, urgentemente, de uma estratégia nacional para o amianto. Essa estratégia tem de incluir um plano específico para atuação em emergência.

Bombeiros, proteção civil e militares devem ser formados, equipados e preparados para estas situações, porque infelizmente vão continuar a acontecer — seja por tempestades, incêndios ou derrocadas.

É também essencial apoiar e informar as populações e reforçar a fiscalização, para impedir práticas ilegais como a reutilização e a circulação de materiais com amianto.

Que mensagem deixa às populações que estão desesperadas para reconstruir, muitas vezes sem informação?

A mensagem é clara: mesmo na urgência, procurem soluções seguras. Não aceitem telhas com amianto. Procurem telhas de fibrocimento sem amianto, que existem e são produzidas em Portugal, inclusive na zona centro.

A falta de informação não pode justificar decisões que coloquem a saúde em risco durante décadas.

E ao Governo, que mensagem deixa?

O Estado tem de dar o exemplo. O Governo tem de cumprir a lei e fazê-la cumprir.

Enquanto empregador, é responsável por proteger os seus trabalhadores — bombeiros, militares, proteção civil — que estão no terreno a ajudar comunidades vulneráveis. A ajuda não pode colocar em risco a vida de quem ajuda.

