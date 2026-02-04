Na Marinha Grande, empresas queixam-se de falta de energia e informação

"Desde segunda-feira que estamos a laborar, depois de um fim de semana todo a trabalhar para conseguir pôr a empresa a funcionar. Mandámos vir geradores de Madrid, limpámos as instalações e conseguimos dar uma normalidade aos mais de 500 trabalhadores que temos na nossa empresa". As declarações são de Gustavo Soares, diretor comercial da Plastivaloire.

E todos receberam o seu vencimento, há uns dias.

Num dos armazéns da empresa, exclusivo para o fornecimento de peças para o grupo Stellantis — um dos maiores grupos automóveis mundiais que tem marcas como a Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DS, Fiat, Lancia, Maserati, Opel e Peugeot — Gustavo Soares, que é também responsável pelos quatro armazéns da empresa, que tem duas unidades de moldagem por injeção de plástico na zona industrial do Casal da Lebre, revela que não ficaram de braços cruzados.

"Pusemos um plano em marcha para obter energia, principalmente. Temos dois geradores em cada uma das fábricas que consomem, por semana, 20 mil litros de gasóleo cada um", relata à Renascença.