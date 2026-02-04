Pedrógão Grande: “O povo não pode continuar sozinho. Não pode continuar à espera que paguem prejuízos, tem de haver prevenção”

Depois de há quase nove anos ter sido o fogo, agora é a água e o vento a varrer os municípios de Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra e a deixar um rastro de destruição. Um número enorme de casas destruídas ou com danos, famílias desalojadas e perdas florestais enormes ꟷ fonte de rendimento fundamental para muitas famílias. E ainda um reavivar das memórias mais negras de 2017.

Mas também de um sentimento de abandono e de esquecimento. “O povo não pode continuar sozinho, não pode continuar à espera que paguem os prejuízos, tem de haver prevenção”, reclama a presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, Dina Duarte.

A mesma diz que por estes dias na cabeça de quem ali vive mora a constatação de que “estamos na rota, quer dos incêndios, quer deste tipo de tempestades, e isso é o que me preocupa, porque em menos de nove anos termos este tipo de situação é assustador”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve esta quarta-feira naquele território onde criticou a falha, mais uma vez, do sistema de comunicações na depressão Kristin, como tinha acontecido em 2017 durante os incêndios que vitimaram 66 pessoas.

As conversas entre as pessoas daqueles três municípios devastados pelo fogo há quase uma década vão quase todas na mesma direção, e Dina recorda que há uns dias estava a falar com uma amiga que também foi atingida em 2017, que lhe confessava: “Estou novamente com esta sensação de que estamos novamente sós, há oito anos e tal, quando foram os incêndios, e, efetivamente, há este medo, há esta sensação de abandono”, descreve.