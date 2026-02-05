Catástrofes custam 1.700 euros por ano a cada português. Só 3% está coberto por seguros

Um país com desastres à espera de acontecerem

Pela posição geográfica no globo, entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, Portugal está especialmente exposto a impactos das alterações climáticas, com um clima quente, áreas florestais extensas e uma orla costeira em processo de erosão.

Segundo os mesmos números do relatório anual da OCDE, mais de 80% do território português está exposto a temperaturas extremas e são áreas com elevado risco de incêndios, valores bem acima dos restantes países da OCDE.

Ao mesmo tempo, mais de 2% da costa continental portuguesa está em risco de cheias.

Como recomendações, a OCDE recomenda medidas como a criação de um mecanismo formal de partilha de riscos público-privado que inclua e torne obrigatório um seguro de propriedade contra catástrofes naturais para todos os edifícios, o que já acontece em alguns países.

À Renascença, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, garantiu que irá avançar com a criação do Fundo Nacional para Catástrofes e Sismos. "O país precisa deste fundo. Até porque estas catástrofes, que era algo que há 20 anos era muito raro, estão a começar a acontecer com alguma regularidade e provavelmente vão acontecer mais e com mais severidade", afirmou.

Com uma maior cobertura seguradora, o impacto macroeconómico das catástrofes pode ser reduzido, ao mesmo tempo que se limitam as responsabilidades do Estado e se incentiva a prevenção deste tipo de eventos.