Catástrofes custam 1.700 euros por ano a cada português. Só 3% está coberto por seguros

05 fev, 2026 - 19:00 • Diogo Camilo
O primeiro balanço de prejuízos causados pela tempestade Kristin e pelo mau tempo da última semana aponta para mais de quatro mil milhões de euros. Mas Portugal tem uma das mais baixas coberturas de seguros contra eventos climáticos extremos na Europa, segundo um documento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulgado no início do ano.
Pegando na estimativa avançada pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, e na população afetada (cerca de 1,8 milhões em mais de 70 concelhos que têm atualmente o seu plano de emergência ativado), temos uma média de prejuízos de 2.189 euros por cada habitante das regiões abaladas pelo chamado "comboio" depressões climatéricas.
Neste valor estão incluídos apenas prejuízos diretos e danos em casas, carros, estradas, edifícios ou outros bens materiais, e não os custos indiretos, como os efeitos nas cadeias de produção de empresas na região.
A estimativa não fica muito longe do prejuízo que cada português tem, por ano, com eventos climáticos. Em média, devido a incêndios, cheias ou outros eventos relacionados com o mau tempo, os portugueses têm custos de 1.721 euros — abaixo de países como República Checa, Luxemburgo e Espanha, mas muito acima de outros como Turquia, Estónia ou Suécia, onde a média anda abaixo dos 500 euros.
Segundo o Economic Survey de 2026 da OCDE, entre 1980 e 2023, eventos climáticos extremos causaram em Portugal mais de 20 mil mortes e perdas económicas estimadas em mais de 17,6 mil milhões de euros. Só os incêndios de 2017 provocaram mais de uma centena de vítimas mortais e prejuízos de cerca de 1,5 mil milhões de euros.
No entanto, apenas 3% desse valor foi coberto por seguros. A taxa de cobertura em Portugal é a terceira mais baixa entre todos os países da OCDE, apenas atrás da Islândia e Lituânia, e fica muito abaixo de países como Dinamarca ou Noruega, onde mais de metade das pessoas tem seguro para estes eventos.
Pela posição geográfica no globo, entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, Portugal está especialmente exposto a impactos das alterações climáticas, com um clima quente, áreas florestais extensas e uma orla costeira em processo de erosão.
Segundo os mesmos números do relatório anual da OCDE, mais de 80% do território português está exposto a temperaturas extremas e são áreas com elevado risco de incêndios, valores bem acima dos restantes países da OCDE.
Ao mesmo tempo, mais de 2% da costa continental portuguesa está em risco de cheias.
Como recomendações, a OCDE recomenda medidas como a criação de um mecanismo formal de partilha de riscos público-privado que inclua e torne obrigatório um seguro de propriedade contra catástrofes naturais para todos os edifícios, o que já acontece em alguns países.
À Renascença, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, garantiu que irá avançar com a criação do Fundo Nacional para Catástrofes e Sismos. "O país precisa deste fundo. Até porque estas catástrofes, que era algo que há 20 anos era muito raro, estão a começar a acontecer com alguma regularidade e provavelmente vão acontecer mais e com mais severidade", afirmou.
Com uma maior cobertura seguradora, o impacto macroeconómico das catástrofes pode ser reduzido, ao mesmo tempo que se limitam as responsabilidades do Estado e se incentiva a prevenção deste tipo de eventos.