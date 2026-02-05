Em Abrantes, as cheias trazem traumas do passado. "Vou fugir. A água pode chegar até ao primeiro andar"

05 fev, 2026 - 23:44 • Alexandre Abrantes Neves , Beatriz Pereira

No Rossio ao sul do Tejo, o rio já engoliu restaurantes e casas e obrigou à evacuação de cinco lares de idosos. Em 1979, a água passou a barreira dos dois metros de altura e, por estas ruas, muitos não se esquecem do pânico desse tempo. Com medo do que virá com a chuva dos próximos dias, agora é tempo de sair de casa. "Deus vai-nos ajudar"

A+ / A-
Em Abrantes, as cheias trazem traumas do passado. "Vou fugir. A água pode chegar até ao primeiro andar"
Ouça aqui a reportagem da Renascença. Foto: Beatriz Pereira/RR

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)