Na aldeia do Marujal, “a qualquer momento posso ficar com água nos pés”

Nos últimos dias, o rio Mondego inundou centenas de metros de campos agrícolas. Ali ao lado, conta-nos Lucília, eram “campos de arroz”.

A maior parte da produção “estragou-se”, tal como os seus campos de milho. Mas “há um que se salvou”: um dos produtores “apanhou o arroz”, “à rasca, mas ainda conseguiu apanhar”.

O receio de António e de Lucília é agora a incerteza de saber “quanto tempo vai durar” o mau tempo. Ainda assim, António, garante: “A gente daqui não sai. Para onde é que gente há de ir?”, questiona. “Se for preciso vamos matando uma criaçãozita em casa, um porco ou uma galinha. O que der”, remata.

O vizinho, José Ribeiro vive a mesma aflição. A água quase que toca nas traseiras de casa.

“Na última noite estava no rio às dez da noite para ver se a água subia Às 6 da manhã, outra vez”, conta José emocionado e admitindo que as noites são passadas em claro porque, “a qualquer momento, posso ficar com água nos pés”.

Montemor-o-Velho está em risco elevado de cheia. A subida prevista do caudal do rio Mondego tem deixado nos últimos dias a população e as autoridades em alerta.