Montemor-o-Velho

Na aldeia do Marujal, “a qualquer momento posso ficar com água nos pés”

05 fev, 2026 - 12:59 • Isabel Pacheco

Na freguesia de Marujal, Montemor-o-Velho, a água está a poucos metros de habitações. O rio Mondego já engoliu campos agrícolas e ameaça duas casas da aldeia.

freguesia de Marujal
Agua do rio Mondego invade campos agrícolas. Quintal de casa de Lucília e António no Marujal, Montemor o Velho. Ouça aqui a reportagem Foto: Isabel Pacheco/RR

Depois do susto da tempestade de Kristin que levou parte do telhado de casa na semana passada, António e Lucília têm agora água à porta na aldeia do Marujal, em Montemor-o-Velho.

“Ela [a água] está já ali ao pé da laranjeira. Está mesmo ali em baixo”, mostrava, esta quinta-feira, António enquanto apontava para a horta nas traseiras de casa.

“Mas, olhe, não podemos fazer nada. É a natureza do Mondego”, dizia o agricultor, acrescentando que caso a água insistisse em “vir para cá”, “isto vai tudo”.

Nos últimos dias, o rio Mondego inundou centenas de metros de campos agrícolas. Ali ao lado, conta-nos Lucília, eram “campos de arroz”.

A maior parte da produção “estragou-se”, tal como os seus campos de milho. Mas “há um que se salvou”: um dos produtores “apanhou o arroz”, “à rasca, mas ainda conseguiu apanhar”.

O receio de António e de Lucília é agora a incerteza de saber “quanto tempo vai durar” o mau tempo. Ainda assim, António, garante: “A gente daqui não sai. Para onde é que gente há de ir?”, questiona. “Se for preciso vamos matando uma criaçãozita em casa, um porco ou uma galinha. O que der”, remata.

O vizinho, José Ribeiro vive a mesma aflição. A água quase que toca nas traseiras de casa.

“Na última noite estava no rio às dez da noite para ver se a água subia Às 6 da manhã, outra vez”, conta José emocionado e admitindo que as noites são passadas em claro porque, “a qualquer momento, posso ficar com água nos pés”.

Montemor-o-Velho está em risco elevado de cheia. A subida prevista do caudal do rio Mondego tem deixado nos últimos dias a população e as autoridades em alerta.

