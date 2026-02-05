O que se passa em Alcácer do Sal "é uma loucura"

E avançou com outros números: "A água libertada pelas barragens, em todo o território, neste período de crise, corresponde quase ao consumo de água de um ano. Quer dizer, o consumo de água normal de um ano, no continente, foi atingido pela água que as barragens tiveram de libertar para conseguir aguentar o caudal que estava a subir".

O Chefe de Estado admitiu, por outro lado, fazer uma comunicação ao país no sábado, apelando ao voto.

"Não nestas circunstâncias aqui vividas, mas noutros pontos do país em que possa ter chovido, ou chova, mas em que há condições para poder votar", disse, acrescentando que com a evolução da situação, poderá fazer, porventura, um apelo breve ao voto.

Ali ao lado, alguns homens dos bombeiros de Alcácer saem, a bordo de um semirrígido, até à casa de alguém que está retido pela subida das águas. Ao final da manhã, pelo menos 20 pessoas saíram das suas casas, para se juntarem a outra centena de residentes nas zonas afetadas que também se viram obrigadas a sair, e que passaram a noite em casa de familiares, em hotéis, que disponibilizaram quartos, ou em instituições da Santa Casa e da Câmara.