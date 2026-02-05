O que se passa em Alcácer do Sal "é uma loucura"

05 fev, 2026 - 14:32 • João Cunha
As estátuas dos salineiros, numa das rotundas de acesso à zona baixa de Alcácer do Sal, de onde se pode seguir via ponte rodoviária pela nacional 120 até Lagos, estavam esta manhã de quarta-feira com os pés na água, que em apenas 10 minutos subiu cerca de dois metros, devido às descargas da barragem do Pego do Altar.
Depois de uma reunião com o vereador da proteção civil de Alcácer, Gonçalo Lynce de Faria, coordenador geral da Associação de Regantes do Vale do Sado, confirmava esses números e avançada com outros, ainda mais preocupantes e sintomáticos da situação que se vive.
"Nas duas últimas semanas, o Pego do Altar já deitou fora duas barragens de água. A barragem leva 94 milhões de metros cúbicos, e foi o que nos já deitámos fora em cada uma das semanas". Contas feitas, um total de 188 milhões de metros cúbicos de água.
"É uma loucura."
Não é a primeira vez que se perde água, mas como sublinha Gonçalo Lynce de Faria, que diz nunca se ter vivido uma situação destas, "já deitámos fora muita água, duas ou três barragens, mas ao longo do inverno. Espaçado no tempo. Nunca em apenas duas semanas".
Não muito longe, ao posto de comando da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, chega o Presidente da República, que passou a noite na Pousada, no castelo, para esta manhã acompanhar a subida das águas e o trabalho da autarquia.
"Impressiona", diz Marcelo Rebelo de Sousa, depois de, lá do alto, junto ao Castelo, olhar na companhia da autarca local para o gigantesco rio em que se tornou o Sado.
E avançou com outros números: "A água libertada pelas barragens, em todo o território, neste período de crise, corresponde quase ao consumo de água de um ano. Quer dizer, o consumo de água normal de um ano, no continente, foi atingido pela água que as barragens tiveram de libertar para conseguir aguentar o caudal que estava a subir".
O Chefe de Estado admitiu, por outro lado, fazer uma comunicação ao país no sábado, apelando ao voto.
"Não nestas circunstâncias aqui vividas, mas noutros pontos do país em que possa ter chovido, ou chova, mas em que há condições para poder votar", disse, acrescentando que com a evolução da situação, poderá fazer, porventura, um apelo breve ao voto.
Ali ao lado, alguns homens dos bombeiros de Alcácer saem, a bordo de um semirrígido, até à casa de alguém que está retido pela subida das águas. Ao final da manhã, pelo menos 20 pessoas saíram das suas casas, para se juntarem a outra centena de residentes nas zonas afetadas que também se viram obrigadas a sair, e que passaram a noite em casa de familiares, em hotéis, que disponibilizaram quartos, ou em instituições da Santa Casa e da Câmara.
Atento às movimentações dos bombeiros, José Silva e a mulher olham para a rotunda, agora transformada num braço de rio por onde a água corre, forte.
"Tenho 80 anos, há quase 70 que vivo em Alcácer a última que vi isto assim foi quando tinha 12 ou 13 anos", recorda, referindo que na altura, num terreno onde agora está a ponte rodoviária havia um senhor que ali criava animais e viu as cabeças de gado serem levadas pelo rio.
Quanto ao cenário de hoje, diz ser incrível.
"Quem por aqui vive perdeu tudo. Estragou-se tudo. Há aí cafés que têm mais de dois metros de água no interior. Por ai abaixo, se calhar até á estação de caminhos de ferro, está tudo tapado de água".
De lenço na cabeça, tapado com o capuz do casaco que lhe tapa a testa, Eva, mulher de José, assiste, incrédula, á forte corrente do rio.
"Há 63 anos, quanto era miúda, lembro-me de uma inundação parecida", diz, enquanto garante que o que se vive agora na cidade é um “caos", rematando: "Estamos na mão de Deus".