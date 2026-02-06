Mau tempo

Depressão Marta traz instabilidade ao continente: o que pode acontecer nas próximas horas?

06 fev, 2026 - 18:36 • Olímpia Mairos , com Anabela Góis

Chuva intensa, vento forte e risco de fenómenos localizados marcam a previsão, explica o climatologista Mário Marques.

Portugal Continental entra nos próximos dias sob a influência da depressão Marta, um sistema atmosférico que deverá provocar chuva intensa, vento forte e agitação marítima, sobretudo durante a manhã de sábado. Embora não se espere um episódio extremo à escala nacional, os meteorologistas alertam para um cenário de instabilidade significativa, associado a um processo de ciclogénese rápida, que pode potenciar fenómenos severos localizados. À Renascença, o climatologista Mário Marques explica o que está em causa, quais as regiões mais afetadas e quando deverá ocorrer a melhoria do estado do tempo.

O que esperar da depressão Marta?

Portugal Continental prepara-se para a passagem da depressão Marta, que deverá trazer chuva intensa, vento forte e agitação marítima nos próximos dias. Segundo o climatologista Mário Marques, trata-se de uma situação que exige atenção, não por se esperar um fenómeno extremo generalizado, mas porque o enquadramento atmosférico favorece um rápido agravamento das condições meteorológicas.

De acordo com o especialista, a preocupação resulta do facto de a depressão encontrar, à chegada ao continente, um ambiente muito favorável ao seu desenvolvimento. Embora não seja comparável aos episódios mais severos do passado, como a depressão Kristin, o processo é semelhante, sobretudo pela rapidez com que a situação pode evoluir.

O que está a causar esta instabilidade?

Mário Marques explica que o fator-chave é o contraste entre ar frio a Norte e ar mais quente a Sul. Este desequilíbrio cria condições propícias a uma ciclogénese rápida, ou seja, à formação e intensificação acelerada de uma depressão atmosférica. Em termos práticos, isso significa que a pressão atmosférica pode descer de forma acentuada em poucas horas, aumentando a instabilidade e dificultando a previsão exata da intensidade do fenómeno.

Este contraste térmico poderá também permitir queda de neve acima dos 900 metros nas regiões Centro e Norte, enquanto as zonas a Sul registam temperaturas mais elevadas e precipitação intensa.

Onde e quando será mais intenso?

As previsões apontam para um impacto mais significativo nas regiões de Lisboa, Setúbal, Santarém e na Costa Vicentina, com o agravamento das condições meteorológicas a estender-se progressivamente ao Algarve ao longo da manhã de sábado. A chuva mais intensa deverá ocorrer num período relativamente curto, entre três e quatro horas, com maior probabilidade entre as 7h e as 9h.

Já o vento deverá ser um fenómeno mais duradouro. Segundo o climatologista, poderá manter-se forte durante várias horas, sensivelmente entre as 8h e as 15h, aumentando o risco de quedas de ramos, estruturas frágeis e dificuldades na circulação rodoviária.

Há risco de fenómenos extremos?

Apesar de não se prever um cenário extremo à escala nacional, Mário Marques admite a possibilidade de fenómenos severos localizados. O ambiente atmosférico é favorável à ocorrência pontual de tornados de curta duração e de ventos lineares intensos à superfície, conhecidos como ‘straight line winds’. Estes ventos, embora localizados, podem atingir valores elevados, entre os 120 e os 150 km/h, em situações extremas.

Quanto tempo vai durar a depressão?

A passagem da depressão Marta deverá ser relativamente rápida. A previsão indica que atravessará a metade sul do país e seguirá depois para Espanha, em direção à região entre Madrid e Sevilha. Após a sua passagem, o estado do tempo deverá começar a melhorar de forma gradual.

Quando é que o tempo melhora?

Segundo Mário Marques, a melhoria será sentida primeiro no Sul do país, a partir do dia 10, estendendo-se depois ao Alentejo, às regiões do Centro e, mais tarde, ao Norte, que deverá estabilizar entre os dias 13 e 14. As previsões apontam para um Carnaval seco e soalheiro na maior parte do território continental. Já diz o ditado: ‘Natal na Praça, Carnaval melhorento, Páscoa em casa ou vice-versa’.

E as próximas depressões?

O climatologista refere ainda que uma eventual depressão chamada Nils deverá afetar sobretudo o Noroeste da Península Ibérica e França, sublinhando que nem todas as depressões com nome têm impacto significativo em Portugal. Alerta, por isso, para a importância de não banalizar estes fenómenos, reforçando a necessidade de atenção à informação oficial e às previsões atualizadas.

Qual é a principal mensagem?

A mensagem principal para este fim de semana é clara: atenção ao vento forte e à chuva intensa, sobretudo durante a manhã de sábado e nas regiões mais expostas. Embora não se antecipe um cenário extremo generalizado, a possibilidade de fenómenos localizados mais severos justifica prudência. A boa notícia é que, após este episódio, o tempo deverá melhorar de forma consistente ao longo da próxima semana.

