O Douro voltou a inundar Miragaia. "Se entra terra lá dentro, estraga-se tudo"

06 fev, 2026 - 17:58 • Pedro Mesquita
Com o balde numa mão e a vassoura na outra, Armandina procura afastar a lama da sua porta, mesmo nas arcadas de Miragaia: "Estou a limpar, para não entrar muita terra lá para dentro, todo este lodo. Senão estraga-se tudo". Armandina lamenta-se, mas sabe que há portugueses a viver situações muito mais difíceis.
"Olhe, entanto ficamos com vida, já não é mau. Muitos desaparecem com a água", argumenta.
A água entrou-lhe em casa, na última noite. Nada a que Armandina e Manuel não estejam habituados. "Passam poucos anos sem acontecer isto", diz Manuel: "A água entrou um bocado (em casa). Ocupou para aí três degraus, das escadas. Não é um metro, mas já entrou aí uns 80 centímetros."
E 80 centímetros será a altura da água, que obriga Manuel e Armandina a elevarem a precaução: "Pusemos as coisas mais altas. Estragam-se para aqui algumas 'coisicas'. Está tudo ensopado em água, e vamos vivendo assim".
Já quase não há quem viva na maioria destas casas. A maior parte são alojamentos locais e um hotel: "Sim, a água entrou aqui no hotel, mas a situação está controlada. Meti sacos de areia à porta para prevenir", diz-nos José Alves.
Ainda não são muitos os prejuízos calculados por José Alves, que faz a manutenção do hotel, mas na próxima madrugada a água ameaça voltar a subir: "É assim, nós já estamos em alerta e espero que não aconteça nada de grave".
Este funcionário sublinha, contudo, que já viu cheias bem mais altas do que esta. "Em 1989 a água chegava ao topo dos arcos", qualquer coisa como dois metros e meio de altura.
Mas não tinha de ser sempre assim, desabafa Manuel: "Podia resolver-se metendo umas comportas no cano que traz a água para aqui. Tapava-se. Depois punham aqui duas ou três bombas. A água da chuva que aqui se juntasse, era mandada para o rio." É este o plano de Manuel, resta saber se resultaria.