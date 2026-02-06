O Douro voltou a inundar Miragaia. "Se entra terra lá dentro, estraga-se tudo"

E 80 centímetros será a altura da água, que obriga Manuel e Armandina a elevarem a precaução: "Pusemos as coisas mais altas. Estragam-se para aqui algumas 'coisicas'. Está tudo ensopado em água, e vamos vivendo assim".

Já quase não há quem viva na maioria destas casas. A maior parte são alojamentos locais e um hotel: "Sim, a água entrou aqui no hotel, mas a situação está controlada. Meti sacos de areia à porta para prevenir", diz-nos José Alves.

Ainda não são muitos os prejuízos calculados por José Alves, que faz a manutenção do hotel, mas na próxima madrugada a água ameaça voltar a subir: "É assim, nós já estamos em alerta e espero que não aconteça nada de grave".

Este funcionário sublinha, contudo, que já viu cheias bem mais altas do que esta. "Em 1989 a água chegava ao topo dos arcos", qualquer coisa como dois metros e meio de altura.

Mas não tinha de ser sempre assim, desabafa Manuel: "Podia resolver-se metendo umas comportas no cano que traz a água para aqui. Tapava-se. Depois punham aqui duas ou três bombas. A água da chuva que aqui se juntasse, era mandada para o rio." É este o plano de Manuel, resta saber se resultaria.

