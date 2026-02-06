Porque é que tantos telhados cederam ao mau tempo? “Má aplicação” e “falta de manutenção”

06 fev, 2026 - 13:57 • João Carlos Malta
Ainda não há um número oficial do número de telhados que voaram ou que ficaram danificados, mas não há dúvidas de que foram muitos. A quantidade de pessoas que precisavam de telhas e queriam repor as as que ficaram em falta, não deixou dúvidas. Mas afinal porque é que os telhados portugueses cederam ao mau tempo das depressões Kristin e Leonardo? “Má aplicação” e “falta de manutenção”.
A resposta é idêntica nas duas empresas especialistas na produção de telhas contatadas pela Renascença, uma da zona de Leiria e outra de Torres Vedras. Ao mau tempo, quantidade de chuva e velocidades do tempo, juntam-se problemas na aplicação dos telhados.
José Coelho, presidente da CS Coelho, especialista em coberturas cerâmicas, explica que “há muita construção aligeirada que não cumpre os requisitos técnicos convenientes” e, depois, perante uma calamidade como a que o país viveu, “com o vento, com estas velocidades e tudo mais, enfim, as fragilidades vêm à tona e é o que está a vista”.
Pedro Almeida, diretor de marketing da Torreense, outra empresa especialista em telhas de cerâmica, considera que os portugueses ao contrário do que acontece, por exemplo, nos automóveis ainda não interiorizaram a necessidade de fazer um plano de manutenção nos telhados.
“Há um plano de manutenção anual, quinquenal, e às vezes até com outras periodicidades em que é preciso ver se há telhas partidas, ver se limpar as escaleiras, entupir algum ponto de obstrução da água”, diz Pedro Almeida.
A que se acrescenta a que uma parte dos telhados que ainda hoje estão colocados no topo das casas portuguesas, muitos têm “40, 50 anos”. Foram construídos com “telhas que foram fabricadas com tecnologias que hoje em dia estão obsoletas”.
A Renascença tentou contatar o presidente da associação do setor da construção civil, a AICCOPN, Reis Campos, mas até ao momento não foi possível falar com este responsável, para o questionar sobre estas críticas relativamente à má aplicação dos telhados em Portugal.
O empresário, proprietário da unidade sediada no Juncal, em Porto de Mós, lembra que em Portugal não se valoriza a cobertura da casa quando “para mim, é a parte mais importante” e, muitas vezes, os proprietários não dão tanta importância como à parte estética da habitação.
Os telhados têm sido, recorde-se uma fonte adicional de vítimas mortais deste comboio de depressões que tem assolado o país. Até ao momento, pelo menos cinco pessoas morreram em quedas quando tentavam fazer reparações nos telhados das casas. A última vítima tinha 73 anos e vivia em Ortigosa, Leiria.
Pedro Almeida reconhece que a falta de mão-de-obra especializada é um problema e que “não devem ser os proprietários, os particulares, a fazer a própria manutenção do telhado”. “É um trabalho muito técnico, muito específico, que requer condições de segurança muito concretas”, alerta, reconhecendo a dificuldade em encontrar empresas que o façam no mercado.
Este especialista diz que se as condições metereológicas não melhorarem, ou durante um período de tempo não houver tempo seco para que os telhados deixem de estar molhados, é difícil executar as reparações, “mesmo havendo o produto [telhas]”.
Apesar de se ter falado muito falta de matérias-primas, José Coelho entende que em Portugal não faltam telhas e dá números. “O conjunto das empresas [no mercado] tem capacidade para 70 milhões de peças. Esta situação poderá exigir 20 milhões. Um terço da capacidade [instalada]”, assegura.
Mas isto quer dizer que a telha já não é o material mais apropriado para os telhados com estas condições atmosféricas? José Coelho diz que não.
“A telha cerâmica continua a ser o produto mais adequado porque tem um ciclo de vida muito longo. Se olharmos a tipologia das coberturas, através da história, é a mais resistente”, enfatiza o empresário.
Um dos problemas, mais recorrentes, que muitas pessoas com danos nos telhados têm enfrentado desde que a tempestade Kristin chegou em força ao país é a falta de telhas que se compatibilizem com as que as pessoas tinham nos seus telhados.
Uma das razões é, normalmente, serem telhados muito antigos e que as telhas já não se fabricam. Qual a solução para essas pessoas?
Os dois especialistas falam que no imediato a melhor solução é "um remendo inicial" e deixar para o bom tempo uma solução mais definitiva.
“Os fabricantes têm sempre a preocupação de que os modelos novos sejam compatíveis com os modelos anteriores, mas claro que isto tem um limite, e há empresas que já fecharam”, reconhece Pedro Almeida, da Torreense.
A mesma opinião tem José Coelho. Parte das fábricas “desapareceram há muitos anos”, e para arranjar telhas compatíveis “é preciso com um bocadinho de sorte”.
Por isso, também afirma que “no imediato” a solução é “o chamado peso rápido”. Posteriormente, e para que os problemas não se repitam, terão de passar a uma situação mais duradoura. Ou seja, em grande parte dos casos, a substituição por inteiro dos telhados.
