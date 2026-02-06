Porque é que tantos telhados cederam ao mau tempo? “Má aplicação” e “falta de manutenção”

Pedro Almeida, diretor de marketing da Torreense, outra empresa especialista em telhas de cerâmica, considera que os portugueses ao contrário do que acontece, por exemplo, nos automóveis ainda não interiorizaram a necessidade de fazer um plano de manutenção nos telhados.

“Há um plano de manutenção anual, quinquenal, e às vezes até com outras periodicidades em que é preciso ver se há telhas partidas, ver se limpar as escaleiras, entupir algum ponto de obstrução da água”, diz Pedro Almeida.

A que se acrescenta a que uma parte dos telhados que ainda hoje estão colocados no topo das casas portuguesas, muitos têm “40, 50 anos”. Foram construídos com “telhas que foram fabricadas com tecnologias que hoje em dia estão obsoletas”.

A Renascença tentou contatar o presidente da associação do setor da construção civil, a AICCOPN, Reis Campos, mas até ao momento não foi possível falar com este responsável, para o questionar sobre estas críticas relativamente à má aplicação dos telhados em Portugal.

Portugueses querem uma casa de banho linda, mas não olham para o teto

O empresário, proprietário da unidade sediada no Juncal, em Porto de Mós, lembra que em Portugal não se valoriza a cobertura da casa quando “para mim, é a parte mais importante” e, muitas vezes, os proprietários não dão tanta importância como à parte estética da habitação.