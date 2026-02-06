“Se rebentar alguma coisa, então é que ficamos aqui”: Ereira, a “ilha” do Mondego

A aldeia de Ereira é, por estes dias de intempérie, “uma ilha”, cercada devido à subida do Mondego que cortou o acesso rodoviário à localidade. Quem o diz é Vera Lopes, funcionária do centro de dia e lar de idosos da localidade, na freguesia de Montemor-o-Velho.

Vera é uma das passageiras “regulares” do camião do Exército que assegura, de trinta em trinta minutos, a travessia — a única forma de chegar à aldeia. Sentada na retaguarda da viatura, a mulher que mora em Montemor-o-Velho conta à Renascença que há dois dias que é assim que vem para o trabalho.

“Desta forma, neste caminhão, há dois dias. Mas, entretanto, temos andado também com a Proteção Civil e com o caminhão dos Bombeiros”, relata.

A viagem, assegurada por bombeiros e exército, não dura mais do que dois minutos. Não fossem os rails da estrada, ainda visíveis à superfície, dir-se-ia que a travessia da “reta do campo” era feita de barco e não num veículo de quatro rodas.

Acontece que chegar mesmo ao ponto de encontro para o transbordo do Exército é difícil. Donos de carros mais baixos não se atrevem a avançar.

Vera Lopes critica a falta de prevenção. “Acho que devia ter havido precauções, acho que as bombagens deviam estar a trabalhar para que isto não acontecesse, tanto para nós como trabalhadoras, como para os moradores, que devem ter alguns estragos também em suas casas”, afirma.

Outros passageiros do camião do Exército são eletricistas de uma empresa que trabalha para a E-Redes. Deixaram a carrinha de serviço no cruzamento anterior à zona inundada. Também não têm outra forma de chegar à localidade. Transportam tubos, cabos e equipamento elétrico consigo. Mal chegam à outra margem, põem mãos à obra e escalam um poste de eletricidade. Há muito a fazer.

