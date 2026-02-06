“Se rebentar alguma coisa, então é que ficamos aqui”: Ereira, a “ilha” do Mondego

06 fev, 2026 - 17:00 • Fábio Monteiro
A aldeia de Ereira é, por estes dias de intempérie, “uma ilha”, cercada devido à subida do Mondego que cortou o acesso rodoviário à localidade. Quem o diz é Vera Lopes, funcionária do centro de dia e lar de idosos da localidade, na freguesia de Montemor-o-Velho.
Vera é uma das passageiras “regulares” do camião do Exército que assegura, de trinta em trinta minutos, a travessia — a única forma de chegar à aldeia. Sentada na retaguarda da viatura, a mulher que mora em Montemor-o-Velho conta à Renascença que há dois dias que é assim que vem para o trabalho.
“Desta forma, neste caminhão, há dois dias. Mas, entretanto, temos andado também com a Proteção Civil e com o caminhão dos Bombeiros”, relata.
A viagem, assegurada por bombeiros e exército, não dura mais do que dois minutos. Não fossem os rails da estrada, ainda visíveis à superfície, dir-se-ia que a travessia da “reta do campo” era feita de barco e não num veículo de quatro rodas.
Acontece que chegar mesmo ao ponto de encontro para o transbordo do Exército é difícil. Donos de carros mais baixos não se atrevem a avançar.
Vera Lopes critica a falta de prevenção. “Acho que devia ter havido precauções, acho que as bombagens deviam estar a trabalhar para que isto não acontecesse, tanto para nós como trabalhadoras, como para os moradores, que devem ter alguns estragos também em suas casas”, afirma.
Outros passageiros do camião do Exército são eletricistas de uma empresa que trabalha para a E-Redes. Deixaram a carrinha de serviço no cruzamento anterior à zona inundada. Também não têm outra forma de chegar à localidade. Transportam tubos, cabos e equipamento elétrico consigo. Mal chegam à outra margem, põem mãos à obra e escalam um poste de eletricidade. Há muito a fazer.
Mesmo junto a uma das entradas da aldeia, em frente à Capela da Ereira, juntam-se muitos populares. As galochas fazem parte da indumentária obrigatória. Com bom humor, observam as travessias dos veículos do Exército. Dentro da capela há comida e bebida para quem necessitar, pontos de carregamento de telemóveis.
Muitas das casas da rua do Casal Novo foram “beijadas” pela água. As paredes foram rasgadas por veios de humidade. Algumas entradas estão protegidas por sacos de areia, outras apresentam já estragos visíveis. Há armazéns e máquinas agrícolas que parecem quase levitar no meio das águas.
Guida Sousa e Maria da Conceição fazem parte do grupo que assiste ao vai e vem das viaturas. “É uma desilusão para nós, mas pronto, o que é que nós devemos fazer?”, confessa Maria da Conceição.
A aldeia não é novata nestas situações. Há memória de cheias ainda piores. Em 2001, a água galgou, foi mais longe e chegou mesmo à terceira fila de casas. “Tenho medo de que ela [a água] suba como ela subiu até 2001. Porque ela foi à minha casa, ainda subiu bastante”, diz Maria da Conceição.
Nessa altura, lembra, os prejuízos foram grandes. “Eu tinha feito a minha casa há pouco tempo, ainda nem sequer tinha estreado, quando a água veio.”
Guida Sousa recorda o mesmo episódio. “Na outra vez, nós não fomos avisados com antecedência. Não tivemos tempo para tirar nada. A água veio muito de repente. Agora está a subir mais lentamente”, diz, enquanto guarda as mãos dentro dos bolsos, protege o rosto dentro da gola do casaco polar.
Há vários dias que Ereira vive isolada. A eletricidade falhou nas primeiras 48 horas após a enxurrada provocada pela depressão Kristin. A internet e a rede telefónica só regressaram no início desta semana. “Até segunda-feira não tinha fibra. E os dados móveis vieram, mas era muito fraco. Dava para assentar um bocadinho, mas depois iam-se embora”, conta Guida Sousa.
Apesar de tudo, encara o momento com bom ânimo. “Nós consideramos isto uma ilha. É a nossa ilha. Mas adoramos”, diz.
Um pouco mais à frente aparece Maria Clarinda, 67 anos. Também esta moradora evoca memórias de 2001. Na época, apesar de não viver na primeira fila de casas junto à rua do Casal Novo, foi obrigada a fugir de bote com a mãe pela varanda. “O meu pai era pescador, tinha um barco. E vinha-nos levar e buscar aqui. Eu trabalhava na Figueira e ele ia-me levar à estação de barco”, recorda.
Agora, Maria teme que um dique do Mondego possa romper. Mas garante que não sai. “Se ela [a água] passar logo aqui, vou pôr a minha mãe no primeiro andar. Já tenho lá uma cozinha improvisada, quartos, casa de banho, água para beber e alguma mercearia”, diz.
No restaurante “Abrigo do Pescador”, a Renascença presencia uma discussão acesa. Um homem conta que, há uma semana, começou a retirar bens de casa por prever cheias e que foi gozado por isso. Agora questiona os outros: “Não tinha razão?”
Diogo e Rafael Rodrigues, irmãos gémeos de 20 anos, vieram, como muitos locais, observar as operações. Fotografam o cenário e são dos poucos que dispensam galochas. “Para já, estamos tranquilos. Moramos na parte de cima da aldeia, então não chega lá a água, mas andamos sempre a averiguar”, diz Diogo.
Os dois jovens admitem que quiseram sair da localidade nos últimos dias, mas não foi possível. “Fomos impedidos, e bem. Não dava para passar. O máximo é de barco. Os militares ajudam-nos com pão, mantimentos, geradores, é isso que a gente mais necessita”, afirma.
Rafael completa: “Queremos ir trabalhar ou fazer qualquer coisa e não podemos. Estamos reféns dos bombeiros ou das tropas.”
Na rua Poeta Afonso Duarte, Eduardo Silva, 74 anos, percorre a zona e observa os estragos. Espreita para o quintal de uma moradia já inundada. “A malta tem barcos, carros para transportar as pessoas, mas é chato. Temos de aguentar o que vier”, diz.
A situação seria diferente se as infraestruturas da localidade, como a estação de bombagem de Fojas, estivessem devidamente mantidas. Eduardo critica a existência de apenas uma bomba funcionar, quando a obra original previa três.
Olhando para o chão, é apanhado de surpresa. Assusta-se. Observa um veio de água que já atravessa o muro a que está encostado. Por isso, alerta: “A água já está a chegar aos bueiros. Se arrebentar alguma coisa, então é que ficamos aqui.”