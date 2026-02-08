Com um olho no Tejo e outro no voto, a Lezíria foi às urnas

Os mapas de cheias lançavam vários alertas para a região da Lezíria do Tejo este domingo, mas a última noite foi mais suave do que se esperava, com a passagem da depressão Marta, que já seguiu para Espanha.

No dia da segunda volta das eleições presidenciais, o Tejo acabou por não causar constrangimentos na maioria das localidades ribeirinhas.

Em Alhandra, numa secção de voto localizada a poucos metros do rio, o receio de uma possível cheia não levou a que fosse equacionada uma mudança do local.

À Renascença, a presidente de mesa, Paula Coelho, explicou que a situação nunca foi considerada problemática. “Pode chegar, sim, a meio, mas não vai entrar aqui.”

Questionada sobre se esse receio alguma vez se colocou, a responsável respondeu: “Não, caso houvesse, certamente teríamos de mudar para uma zona mais alta, mas aqui não.”

Apesar do mau tempo dos últimos dias, muitos portugueses foram votar cedo. Rosa Maria tem a casa com água, mas fez questão de exercer o seu direito. “Sempre me entrou a água dentro de casa, mas eu sou filha de pescadores e não saio daqui”, diz.

Em Vila Franca de Xira, o cenário foi muito semelhante. Ainda não eram 11 horas quando Maria José foi exercer o seu direito no Museu Municipal, uma zona próxima do Tejo. “Pelo menos, tenta-se que corra o mais normal possível”, diz. Admite, no entanto, que um agravamento da situação poderia ter consequências: “Se eventualmente acontecesse outra coisa qualquer, se calhar, não haveria, não é? Seriam adiadas, penso eu.”

O Museu Municipal situa-se na segunda linha de construções junto ao Tejo. Nesta área, durante a semana, algumas casas e garagens foram afetadas pela subida das águas.

Orlando Rodrigues viveu essa experiência na primeira pessoa, mas garante que isso nunca foi um entrave para votar. “A dificuldade que eu tive foi que nós estamos num prédio que tem cave, onde é o estacionamento, a garagem, e tivemos de retirar os carros todos.”

Ainda assim, sublinha que o impacto foi limitado: “De resto a dificuldade não é nada, nenhuma, não tive nada.”



Já Natália Ferreira não é tão otimista e admite que, se o mau tempo se mantivesse, teria tido dificuldades em cumprir o seu direito de voto. “Eu agora vou a um terreno meu, que eu tenho, que ontem não fui.”

Natália explica que o receio dos acessos condicionou as deslocações: “Não sabia como eram as árvores caídas e tudo isso, e tive medo e não fui.”

Valada do Ribatejo com eleições adiadas

Um caso à parte registou-se em Valada do Ribatejo, aldeia do concelho do Cartaxo. A decisão de adiar as eleições foi tomada apenas no dia anterior, devido à situação dos acessos.

À Renascença, o presidente da junta de freguesia de Vale da Pedra, Glicínio Oliveira, explicou que mais de metade dos moradores de Valada está fora da aldeia por causa das cheias. “Não se justificava haver eleições sem as pessoas poderem votar”, diz.

De momento, o acesso a Valada do Ribatejo faz-se apenas por barco ou por via ferroviária. “É mais de um metro de água, não se pode passar, só se passa de barco ou de comboio.”