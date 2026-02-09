Centro social movido a geradores. "Ainda estamos a viver em tempestade"

O rádio a pilhas tem sido a companhia de Emília Duque, 83 anos, residente na localidade de Chãs, freguesia de Regueira de Pontes. A tempestade Kristin levou-lhe as telhas, a luz, as comunicações e deixou um silêncio pesado dentro de casa durante mais de uma semana, interrompido pelo apoio domiciliário do Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes.

“Foi horrível. Ainda não estou em mim”, confessa. O centro leva-lhe a comida, as filhas ajudam no que podem, os genros já compuseram o telhado, mas não sai de casa. “As pessoas precisam de coragem para enfrentar o que nunca se viu”, afirma, acrescentando que a água que corre da torneira “é poucochinha, mas já dá para lavar as mãos”.

Em Regueira de Pontes, no concelho de Leiria, a tempestade não terminou quando o vento começou a abrandar. Continua a fazer-se sentir dentro e fora do Centro Social Paroquial, onde diariamente se prestam cuidados a dezenas de idosos, crianças e famílias. Ali, a normalidade tem o som contínuo de geradores. São eles que garantem o mínimo indispensável: conservar alimentos, manter um elevador a funcionar, aquecer alguma água, assegurar luz suficiente para que a rotina possível não colapse.

Sofia Pereira, de 50 anos, diretora de serviços desde 2019, recorda o momento em que a tempestade entrou no edifício. “Partiu-nos o coração. Ficou tudo destruído à nossa volta. Os idosos ouviram tudo a cair.” A instituição já tinha passado pela pandemia e por um apagão geral, momentos que tinham criado uma ideia de resistência instalada nas equipas. Ainda assim, nada as preparou para esta violência. "Casa" é o que tem sido o Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes. A instituição assegura respostas sociais que vão do lar para 63 idosos, à creche para 70 crianças, centro de dia para 24 utentes e apoio domiciliário a 40 idosos.

Perante o cenário de catástrofe, Sofia Pereira foi a correr comprar geradores para trazer de volta o conforto que a tempestade levou. O gerador existente arrancou de imediato, mas só permitia responder ao essencial. “A câmara frigorífica, o frigorífico e o único elevador. Para não ficarmos sem nada”. A cozinha ficou sem gás. Foi necessário recuperar fogões antigos a gás e improvisar refeições para garantir alimentação não apenas aos utentes do lar, mas também aos do apoio domiciliário e centro de dia que ficaram sem qualquer retaguarda familiar.