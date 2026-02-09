Centro social movido a geradores. "Ainda estamos a viver em tempestade"

09 fev, 2026 - 07:00 • Liliana Carona
O rádio a pilhas tem sido a companhia de Emília Duque, 83 anos, residente na localidade de Chãs, freguesia de Regueira de Pontes. A tempestade Kristin levou-lhe as telhas, a luz, as comunicações e deixou um silêncio pesado dentro de casa durante mais de uma semana, interrompido pelo apoio domiciliário do Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes.
“Foi horrível. Ainda não estou em mim”, confessa. O centro leva-lhe a comida, as filhas ajudam no que podem, os genros já compuseram o telhado, mas não sai de casa. “As pessoas precisam de coragem para enfrentar o que nunca se viu”, afirma, acrescentando que a água que corre da torneira “é poucochinha, mas já dá para lavar as mãos”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em Regueira de Pontes, no concelho de Leiria, a tempestade não terminou quando o vento começou a abrandar. Continua a fazer-se sentir dentro e fora do Centro Social Paroquial, onde diariamente se prestam cuidados a dezenas de idosos, crianças e famílias. Ali, a normalidade tem o som contínuo de geradores. São eles que garantem o mínimo indispensável: conservar alimentos, manter um elevador a funcionar, aquecer alguma água, assegurar luz suficiente para que a rotina possível não colapse.
Sofia Pereira, de 50 anos, diretora de serviços desde 2019, recorda o momento em que a tempestade entrou no edifício. “Partiu-nos o coração. Ficou tudo destruído à nossa volta. Os idosos ouviram tudo a cair.” A instituição já tinha passado pela pandemia e por um apagão geral, momentos que tinham criado uma ideia de resistência instalada nas equipas. Ainda assim, nada as preparou para esta violência. "Casa" é o que tem sido o Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes. A instituição assegura respostas sociais que vão do lar para 63 idosos, à creche para 70 crianças, centro de dia para 24 utentes e apoio domiciliário a 40 idosos.
Partiu-nos o coração. Ficou tudo destruído à nossa volta. Os idosos ouviram tudo a cair
Perante o cenário de catástrofe, Sofia Pereira foi a correr comprar geradores para trazer de volta o conforto que a tempestade levou. O gerador existente arrancou de imediato, mas só permitia responder ao essencial. “A câmara frigorífica, o frigorífico e o único elevador. Para não ficarmos sem nada”. A cozinha ficou sem gás. Foi necessário recuperar fogões antigos a gás e improvisar refeições para garantir alimentação não apenas aos utentes do lar, mas também aos do apoio domiciliário e centro de dia que ficaram sem qualquer retaguarda familiar.
Foram oito dias sem eletricidade. A direção decidiu adquirir um gerador mais potente para que toda a casa pudesse funcionar. Ainda assim, a eletricidade pública continua por repor. A água não chega da rede. Vem de um furo. É essa água que serve para os banhos dos idosos. Num dos pisos já foi possível repor água quente, um pequeno conforto num cenário onde muitas funcionárias continuam sem água e sem luz nas próprias casas. Algumas perderam mesmo a habitação. “Temos pelo menos duas famílias sem casa”, diz Sofia Pereira.
O Município de Leiria tem garantido combustível para manter os geradores em funcionamento, mas o abastecimento falhou ao fim de semana. “Esse gerador grande tem mesmo de ser abastecido por um camião. E o problema é que o camião não veio durante o fim de semana. Hoje ainda estamos a tentar resolver isso, porque eu nem sei quem é que vem fazer esse abastecimento”, admite, revelando a fragilidade permanente do equilíbrio que ali se vive.
Entre vidros partidos, voluntários, a junta de freguesia, escuteiros vindos de Lisboa e vizinhos, o espaço foi sendo limpo. A creche conseguiu reabrir, mas o medo permanece. Os corrimões exteriores desapareceram e o risco de queda dos idosos é real. “Precisamos de segurança urgente”. O apelo que deixa não é apenas para a instituição. “Ajudem as pessoas da freguesia a reerguer as suas casas. Só para o exterior vamos precisar de cerca de 200 mil euros”, revela a responsável.
À volta do edifício, os sinais evidentes da destruição foram sendo removidos com a ajuda de muitos. “A junta de freguesia enviou um camião para recolher o lixo, praticamente todo composto por vidros partidos. Voluntários particulares começaram a aparecer espontaneamente, perguntando no que podiam ajudar. Os escuteiros vieram logo no dia a seguir, ajudaram a limpar tudo. Temos tido muita gente a ajudar. A Junta de Freguesia de Regueira de Pontes tem mobilizado muitas pessoas. Alguns escuteiros vieram mesmo de Lisboa e estão a pernoitar em casas particulares da freguesia para continuar a dar apoio no terreno”, conta.
Sabrina Aleixo, de 40 anos, diretora técnica do lar, resume a sensação geral numa frase simples: “Ainda estamos a viver em tempestade”. Não por aquilo que falta dentro do edifício, mas por aquilo que falta na vida de quem ali trabalha.
“Aqui dentro estamos salvaguardados. Quem trabalha aqui não está.” As equipas estão exaustas. Há funcionários sem casa que continuam a apresentar-se ao serviço todos os dias. “Precisamos de empatia e compreensão. Precisamos mais de colo do que de críticas”. Sabrina não deixa, contudo, de agradecer o apoio que tem recebido. “A eletricidade, as comunicações e a água só os serviços públicos nos podem devolver, mas os voluntários de todo o país, não nos largaram desde o primeiro dia e só posso agradecer”.
Nas primeiras horas após a tempestade, Patrícia Gomes, de 24 anos, responsável pelo centro de dia e apoio domiciliário, tentou perceber, em plena madrugada, quem estava bem, quem precisava de comida, quem tinha família por perto e quem estava completamente sozinho.
Uma utente dependente de oxigénio ficou sem nada. A prioridade foi abrir espaço para acolher estas pessoas. “Temos dois geradores a sustentar a casa toda.”
Em Souto da Carpalhosa há 25 desalojados e continuam sem água e sem luz. Fátima Dinis, em cadeira de rodas, depende de oxigénio para dormir. A tempestade levou-lhe o telhado e deixou a placa da casa exposta. Sem eletricidade, sem água e sem telefone, passou a fazer o oxigénio no Centro de Dia e dorme agora numa casa emprestada. “Só queria que me arranjassem um telhado”, apela. Vive na Ponte da Pedra. Quando a eletricidade falhou, falhou também o oxigénio de que depende. A solução foi passar a permanecer mais horas no Centro de Dia de Regueira de Pontes.
Na cozinha do Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes, Olívia Coelho, 57 anos, improvisou como pôde. Primeiro com comida que não precisava de ser cozinhada, depois com os fogões a gás que conseguiram arranjar. Em casa, ficou sem telhado. Uma parede partiu. As vedações caíram. “Nunca deixei de trabalhar”, diz, comovida.
Também as crianças sentem o impacto. Cláudia Duarte, de 46 anos, assistente social no projeto “Percorrer Pontes”, que acompanha casos de absentismo escolar, encontra agora um novo obstáculo: “Sem água, sem luz e sem banho, [os alunos] não querem ir à escola”.
A equipa tem percorrido o terreno, motivando, criando espaços onde possam tomar banho antes das aulas, tentando repor alguma dignidade na rotina.
Fundado em 1969 por habitantes da própria comunidade, o Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes tornou-se, nestes dias, o ponto de equilíbrio de uma freguesia inteira. Sustenta idosos, crianças, famílias e também os próprios funcionários que perderam quase tudo. Fazer como se nada tivesse acontecido é difícil. Sobretudo quando aquilo que antes viam na televisão está agora à janela. “Vemos os outros países na televisão e dormimos descansados. Nunca pensamos que nos acontecesse a nós e chegou”, observa Fátima Dinis, afirmando ainda "nunca ter pensado ficar sem casa no fim da velhice".
O que antes era notícia na televisão é agora a vista da janela. E, em Regueira de Pontes, a tempestade ainda não passou.