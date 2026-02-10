“Vamos andar para a frente”. Emigrantes regressam para apoiar famílias afetadas pelo mau tempo

Na aldeia da Cumieira, em Ourém, não se vê vivalma nas ruas. As portas estão fechadas, os caminhos vazios, o silêncio só é interrompido pelo vento que ainda passa entre casas feridas. Quem aparece vem de fora. São emigrantes que regressaram à pressa para remediar telhados arrancados, chaminés caídas e casas deixadas à mercê da chuva. Fernando Gaspar denuncia-se logo pela camisola da Seleção Nacional que traz vestida. Vive em França desde os 16 anos e regressou no próprio dia em que a tempestade passou. Na casa da família, as telhas desapareceram do telhado e uma chaminé antiga caiu sobre a cobertura. “Quando cheguei aqui é que me apercebi do catastrófico que tinha sido para toda a gente.”

O alerta chegou às cinco da manhã, através de um alarme instalado na moradia. Fernando ligou para Portugal, mas quase não conseguiu informações. “Só consegui o vizinho me dizer que não tinha telhado na garagem. Foi a única coisa que consegui porque não havia telefonemas nenhuns.” Na Cumieira, aldeia que Fernando descreve como “de gente boa, acolhedora, mas esquecida”, a eletricidade só voltou quase duas semanas depois do temporal. “Ninguém aqui veio, não veio cá junta, não veio cá ninguém para nos dar apoio ou para nos ajudar”, afirma, sem elevar o tom. Houve água potável assegurada pelos bombeiros, mas chegou depois. “Já foi um bocadinho tarde”, acrescenta. Os estragos estendem-se à atividade económica. “Há muitas garagens de mecânica que ficaram sem telhado. Não podem trabalhar”, descreve. A poucos quilómetros dali, no lugar da Memória, uma antiga fábrica de pedra ficou completamente destruída. “Até os muros caíram”, diz, sublinhando a dimensão dos danos numa região onde muitos regressaram depois de uma vida inteira fora do país. Apesar dos danos na própria casa, Fernando insiste que há prioridades. O telhado da casa da família continua por reparar, à espera de mão de obra, mas há quem esteja em situações mais frágeis. “É melhor acudir às pessoas com mais necessidade. Isto é uma casa que não está habitada. Pode ser feito mais tarde.” Fernando admite que gostaria de ter regressado a Portugal por outros motivos. “Vir a Portugal foi uma alegria, mas era de outra maneira que eu gostaria de vir”, confessa. Ainda assim, sublinha a importância de estar presente. “Foi muito importante cá vir porque ajudo naquilo que eu posso.” Fala também das pequenas coisas de que sente falta quando está fora: do sol, que agora aparece por momentos e logo desaparece. “Desde que a gente tenha um raio de sol, a gente fica todo contente em ver o sol, mas é sol de pouca dura”, diz. E fala da comida portuguesa, “como havia dantes”, de que sente saudades, mesmo reconhecendo que hoje já não é a mesma. Antes de regressar a França, deixa um aviso claro a quem tenta resolver tudo sozinho. “Não vão para cima dos telhados”, pede. “A casa é uma casa, mas a vida tem muito mais valor.” Apesar do desgaste, Fernando evita o dramatismo. Reconhece que a destruição podia ter sido maior. “Graças a Deus foi de noite. Se fosse de dia, tinha havido muitas mortes. Vamos andar para a frente. Temos de ser positivos. Estamos vivos, com saúde, e vamos ajudando aqueles que mais precisam”, conclui.

“Ficaram praticamente sem as casas onde fizeram tantos sacrifícios” Encontrámos Paulo Gaspar no Estaleiro Municipal de Ourém, sempre em movimento. Vai de um lado para o outro com um carro de mão carregado de telhas e fala quase sem fôlego. Há pressa em tudo: nas palavras, nos gestos, no tempo que não chega para o que é preciso fazer. Vive em Lisboa, trabalha e tem a vida organizada fora dali. Mas, desde a tempestade, tem regressado sempre que pode. “Depois da tempestade, a casa da minha mãe praticamente ficou sem telhado. Os muros ficaram destruídos e, passados praticamente 15 dias, continuamos sem comunicações. Está completamente isolado”, conta, enquanto empurra mais um carregamento de material. A mãe tem 82 anos, mas Paulo sublinha que o problema vai muito além da família. “Não é só a minha mãe, é o meu vizinho também.” A aldeia chama-se Tomareis. É pequena, envelhecida e quase invisível para quem passa de fora. “Estamos numa zona isolada. Praticamente há um café, não há nada. É uma população extremamente idosa.”