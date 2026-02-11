Afonso trocou Lisboa pelo interior e anda de rua em rua a reparar telhados desde a tempestade

11 fev, 2026 - 22:01 • Beatriz Lopes
A chuva continua a cair sobre Vila Facaia. A terra batida já não absorve mais água; é lama espessa. O cheiro a madeira molhada mistura-se com o das telhas antigas que ainda secam ao ar. Entre o som do martelo no barro vermelho, ouvem-se pássaros e um cão que ladra ao longe. A freguesia continua a respirar.
Duas semanas depois de a tempestade Kristin ter atravessado Pedrógão Grande, Afonso José Simões, de 66 anos, está em cima de um telhado com dois funcionários da junta. Trabalha com eles, à chuva, como se fosse mais um. A escada encostada ao muro não distingue quem é pago de quem aparece por vontade própria.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Sempre gostei de voluntariado, fui bombeiro voluntário e sempre gostei de ajudar as pessoas. Faz parte daquilo que sou”, diz com a mesma simplicidade com que fala do resto, antes de acrescentar: “Quem anda a trabalhar anda a trabalhar à chuva, não se abriga. Chova ou não chova, eles estão lá.”
Ao lado dele estão Nuno e Manuel Carvalho, irmãos. “A gente somos conhecidos pelos irmãos”, diz Nuno, enquanto encaixa uma telha. “Fomos nós que tapámos centros de saúde, escolas… Precisa-se de muita mão de obra. Por isso é que a gente cá está.”
Cada gesto é repetido dezenas de vezes por dia. “Num dia conseguimos fazer seis telhados. Cada telha que a gente mete aqui é um significado muito grande. Estamos a ajudar pessoas. É isso que nos faz mover.”
Desde o dia seguinte ao temporal que Afonso José anda de rua em rua. Não espera que lhe batam à porta; é ele quem bate. Há telhados que denunciam o estrago à distância, como o da casa onde estamos, de um homem cabo-verdiano que, segundo conta, “nunca foi capaz de pedir ajuda”.
“Há aqui situações muito degradadas que eu nunca imaginei que ainda houvesse gente no século XXI a viver nas circunstâncias em que vive. Descrever é difícil, só vendo mesmo.”
Mau tempo
Quase duas semanas depois do temporal, Ourém conti(...)
Em Vila Facaia, Afonso José já tem fama de “arregaçar as mangas” e “fazer tudo sem pedir nada em troca”. A história chega-nos pela neta de um dos vizinhos, que conta como o avô, com 77 anos, se preparava para subir ao telhado sozinho, decidido a resolver o problema antes que a chuva voltasse. Foi Afonso quem o travou e confirma o episódio quase como se estivesse a falar de mais uma tarefa da manhã.
“O senhor Carlos Alberto Dias estava à porta de casa, a chorar. A água entrava-lhe pelo teto. Só lhe disse: ‘Olha, só vou ali acima, buscar umas coisas, já te venho pôr as telhas no sítio.’ E fui. Em meia hora estava pronto.”
Em Pedrógão Grande, qualquer conversa sobre estragos acaba por regressar a 2017. A memória dos incêndios continua a ser a medida de comparação, uma espécie de cicatriz coletiva que redefine o que é “grave”.
“Isto para mim ao pé de 2017 não é nada. Acho que 2017 foi muito, muito mau. E isto foi muito mau, mas esta gente já está habituada a sofrer. Agora isto são apagões, é tudo e mais alguma coisa, mas esta gente não se deixa ir abaixo.”
A vida que teve antes ajuda a compreender essa serenidade. Fala de uma infância difícil, de responsabilidades que chegaram cedo demais, de uma juventude passada a trabalhar para pagar dívidas herdadas. Fala depois do momento em que conseguiu, finalmente, escolher o rumo. “Vivi a vida que queria viver”, resume, sem alongar.
Hoje, no interior, a velocidade é outra. “Epá, tem uma coisa muito boa: não há stress. Levantamo-nos cedinho, tratamos das galinhas, uma hortazinha para andarmos entretidos e acho que chega.”
Empregada de balcão e mãe de três filhos, Cátia Al(...)
É essa a rotina. Mas desde a tempestade que as manhãs deixaram de ser só dele. São passadas noutros quintais, com escadas encostadas a muros e telhas empilhadas no chão, com chuva a cair e mãos a trabalhar.
Quando se fala em espírito de entreajuda na freguesia, não responde com entusiasmo. “Gostava de dizer que sim, mas é difícil. Devia haver um bocadinho mais boa vontade.”
Talvez seja por isso que insiste, sem rodeios: “Que não baixem os braços, que se ajudem uns aos outros… não se acomodem, não estejam à lareira, venham para a rua ajudar.”