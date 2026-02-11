Afonso trocou Lisboa pelo interior e anda de rua em rua a reparar telhados desde a tempestade

A chuva continua a cair sobre Vila Facaia. A terra batida já não absorve mais água; é lama espessa. O cheiro a madeira molhada mistura-se com o das telhas antigas que ainda secam ao ar. Entre o som do martelo no barro vermelho, ouvem-se pássaros e um cão que ladra ao longe. A freguesia continua a respirar.

Duas semanas depois de a tempestade Kristin ter atravessado Pedrógão Grande, Afonso José Simões, de 66 anos, está em cima de um telhado com dois funcionários da junta. Trabalha com eles, à chuva, como se fosse mais um. A escada encostada ao muro não distingue quem é pago de quem aparece por vontade própria.

“Sempre gostei de voluntariado, fui bombeiro voluntário e sempre gostei de ajudar as pessoas. Faz parte daquilo que sou”, diz com a mesma simplicidade com que fala do resto, antes de acrescentar: “Quem anda a trabalhar anda a trabalhar à chuva, não se abriga. Chova ou não chova, eles estão lá.”

Ao lado dele estão Nuno e Manuel Carvalho, irmãos. “A gente somos conhecidos pelos irmãos”, diz Nuno, enquanto encaixa uma telha. “Fomos nós que tapámos centros de saúde, escolas… Precisa-se de muita mão de obra. Por isso é que a gente cá está.”