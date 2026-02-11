Paliativos em cardiologia? Unidade no Pulido Valente "parece um hospital privado"

11 fev, 2026 - 06:30 • Ângela Roque
Na "Unidade Mais Sentido", do Hospital Pulido Valente, em Lisboa, cada detalhe conta. Na sala ampla, onde a equipa multidisciplinar se reúne e recebe os doentes, há detalhes de decoração que não passam despercebidos a quem entra. O ambiente é acolhedor e moderno, com peças de mobiliário pouco comuns num hospital do Estado, e mesmo em relação ao resto deste hospital.
“Fomos nós que mobilámos a sala, não foi o hospital que nos deu os móveis”, conta o médico Luís Parente Martins, para quem tudo deve contribuir para o bem estar dos doentes e de todos os que ali trabalham. “Por exemplo, aqui onde estão estes sofás é o canto da psicologia, onde os psicólogos (da equipa) avaliam os doentes. Tem este ambiente um bocadinho mais intimista”. E os espelhos na parede? “É um convite à auto reflexão”.
“Nós quisemos arranjar vários sinais, nomeadamente os relógios”, prossegue. Há vários pendurados por toda a sala, “cada um tem a sua hora e nenhum está certo, porque todos temos um tempo limitado e cada minuto pode ter sentido”.
Na mesa larga onde se reúnem está uma bússola, e os registos dos doentes estão guardados em dossiês dourados. “Entre tantas cores escolhemos esta, com o sentido de dar valor à vida. Porque a vida de cada um é de ouro!”
“Isto vem muito ao encontro da metodologia dos cuidados paliativos, que não pretendem nem prolongar a vida, através do encarniçamento terapêutico, para manter a pessoa viva sempre - não é esse o objetivo -, nem acabar com a vida e dizer que a vida não tem sentido, só porque a pessoa está doente. Ou seja, não são nem a favor da eutanásia, nem a favor do encarniçamento terapêutico. Cada vida, de facto, é de ouro, e é para nos lembrarmos disso de cada vez que pegarmos num processo de um doente, vemos dourado, significa que a vida daquela pessoa é única”.
As pessoas acham que paliativo quer dizer fim de vida. Ora, nós temos aqui muitos doentes que estão connosco já há quase cinco anos e que continuam vivos e bem vivos
Para o cardiologista, que tem formação em paliativos, há ainda muitos preconceitos em relação a estes cuidados. “Em primeiro lugar, é preciso desmistificar a palavra. Porque as pessoas acham que paliativo quer dizer fim de vida. Ora, nós temos aqui muitos doentes que estão connosco já há quase cinco anos e que continuam vivos e bem vivos, muito satisfeitos com a vida! Tem de se desmistificar o conceito e perceber que esta abordagem, esta metodologia, tem grandes benefícios”, mesmo para os médicos.
“No caso de um cardiologista, normalmente tem uma atividade muito isolada. A mentalidade antiga era um bocadinho paternalista, as pessoas iam ao médico fazer aquilo que o médico queria e aconselhava. Nós aqui falamos muito mais de uma aliança terapêutica: o doente, a sua família e os profissionais de saúde elaboram um plano que é proposto e acordado por todos”.
Sara Correia, enfermeira, é também coordenadora desta equipa multidisciplinar criada em dezembro de 2018, e que é única na Europa nesta abordagem que faz dos doentes.
“Não é uma unidade de cuidados paliativos, é uma unidade de insuficiência cardíaca, mas que tem aqui uma atenção e uma abordagem muito específica em cuidados paliativos. Sendo a insuficiência cardíaca uma doença crónica, evolutiva, com mau prognóstico, em que os doentes têm necessidades que se enquadram em necessidades paliativas, de facto, esta unidade é única. Tem semelhanças com a unidade de cuidados paliativos na abordagem que oferecemos, no entanto, tem muitas particularidades pela questão da insuficiência cardíaca”, explica.
“Por todos os benefícios que conseguimos identificar, em termos de ganhos para o doente, ganhos para o Serviço Nacional de Saúde e ganhos para os profissionais, temos pena que ainda não haja mais unidades que tenham replicado e adotado este modelo, que (por isso) é ainda único”.
Quem são os doentes que seguem? “Recebemos doentes que a unidade de paliativos intra-hospitalar acaba por nos referenciar mas, acima de tudo, recebemos doentes que vêm dos seus serviços de cardiologia, referenciados pelos seus cardiologistas para nós”.
Os doentes estão satisfeitos com os cuidados, e esse é um indicador de que estamos a fazer alguma coisa bem
O raio de ação é vasto para a capacidade limitada que têm. “Colocámos alguns limites, não vamos muito para além de 30 quilómetros de ida, porque gastamos muito tempo em deslocações, e isso implica que tenhamos menos disponibilidade para outros doentes. Mas, temos doentes que vão até Sintra profundo, e até Loures profundo. Também a zona da Grande Lisboa, com certeza, para o lado de Vila Franca de Xira. Temos, de facto, uma área de abrangência muito grande, e temos de ter algum limite, ou não conseguimos prestar uma assistência de qualidade”.
Para além do médico, a equipa inclui várias enfermeiras, uma especialista em reabilitação, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social e assistente religioso, a maioria desde que a unidade começou a funcionar. “Como se costuma dizer na gíria do futebol, ‘equipa que ganha não se mexe’, e nós escolhemos estrategicamente os elementos desta equipa. Os doentes estão satisfeitos com os cuidados, e esse é um indicador de que estamos a fazer alguma coisa bem. Os profissionais também se sentem motivados e satisfeitos com a sua prestação nesta equipa, eu acho que isso, desde logo, é um ganho tremendo para nós, enquanto equipa”.
Da formação original houve poucas mudanças. “O senhor padre (assistente religioso) foi substituído, e fomos buscar a enfermeira Margarida, mas o resto da equipa é a mesma desde o início”. Nem todos estavam no dia em que a Renascença visitou a unidade, mas com quem foi possível falar era evidente a satisfação e o sentimento de dever cumprido.
Há menos tempo na equipa, Margarida Caneira diz que tem sido “uma experiência muito enriquecedora. Vim de uma área completamente diferente, estava na pneumologia, cardiologia é uma área nova para mim, e os paliativos também. Estou a integrar-me gradualmente e estou a gostar muito desta nova experiência, do contato com os doentes, as visitas domiciliárias, É tudo mais intimista, mais próximo do paciente”.
Carina Bragança, enfermeira, está com a equipa desde 2018: “Tento aproveitar esta oportunidade e prestar os melhores cuidados. O doente é o nosso centro de cuidados, mas não esquecendo a família, ter sempre os cuidadores presente, cuidando de ambos”.
Graça Araújo é fisioterapeuta: “Represento o Serviço de Medicina Física e Reabilitação, e é uma honra estar nesta equipa. Os nossos utentes são os meninos dos nossos olhos”, sublinha. “Trabalhamos a funcionalidade e autonomia do utente, e é muito gratificante ver o utente que vem numa cadeira de rodas, como já aconteceu, e depois sai a andar e dança e faz toda a sua vida! Baseamos as atividades na vida diária para readquirirem a independência, o mais possível dentro da normalidade”.
Paula Ricardo, assistente social, valoriza trabalharem em equipa, porque ajuda na abordagem que devem fazer de cada doente. “Apanhamos aqui doentes em vários ciclos de vida, e o Serviço Social avalia as situações para colmatar alguma falta de recursos. Essencialmente, queremos que o doente esteja informado dos seus benefícios, dos seus direitos. Cada pessoa é um ser único e por isso é que fazemos sempre um plano individual de cuidados, identificando as necessidades e os recursos. Porque as pessoas têm dentro delas recursos, que às vezes desconhecem, até os familiares, e nós ajudamos aqui a potenciar e a empoderar as pessoas. É extremamente importante e gratificante”.
A "Unidade Mais Sentido" acompanha atualmente 40 doentes. “Estabelecemos esse limite, e foi por isso também que pusemos mais um enfermeiro na equipa, para conseguir dar resposta”, explica Sara Correia, adiantando que o acompanhamento é feito tanto no hospital como em casa.
“Fazemos visitas domiciliárias de segunda a sexta. Ao fim de semana também, sempre que haja necessidade, porque temos, aliado às consultas, às sessões e às visitas domiciliárias, o atendimento telefónico 24 horas por dia. Não podemos deixar estes doentes sem rede de suporte em casa”, indica.
“Tentamos ao máximo que mantenham o seu ambiente familiar, por isso, sempre que possível visitamos os doentes em casa, quando estão mais fragilizados ou têm dificuldade em deslocar-se”, acrescenta Luis Parente Martins. Para isso receberam una grande ajuda privada. “Somos apoiados por uma empresa de responsabilidade social que nos deu uma viatura, e o hospital disponibilizou um condutor, para que a equipa se possa deslocar. Normalmente vai a enfermeira, a assistente social, às vezes o psicólogo”.
Desde que foi criada, no final de 2018, já passaram pela Unidade mais de 100 doentes, indica Sara Correia, sublinhando que não dão alta aos doentes “É um dado importante para interpretar os números. Os doentes estão connosco desde que são admitidos. Até agora ninguém pediu alta - também podia acontecer, mas ninguém pediu -, nem ninguém recusou ficar connosco. A partir do momento em que são atendidos passam a ser seguidos aqui nas suas patologias, não só cardíaca. Alguns doentes, infelizmente já partiram. Mas, não podemos admitir mais doentes se ainda tivermos os 40. É por isso que há esta limitação”, refere.
Simão Repas, de 73 anos, foi o primeiro doente a ser acompanhado pela equipa em casa. “Quando chegou vinha numa fase muito descompensada. Lembro-me perfeitamente, era eu que cá estava nesse dia”, indica Sara Correia. “Foi o primeiro doente a ser submetido ao plano diurético subcutâneo em casa, gerido pelo doente, e correu muito bem. Perdeu muitos quilos de líquidos, ganhou autonomia e independência”.
“A família, no caso a esposa, estava com uma sobrecarga notória para lidar com esta incapacidade do marido. E foi um bom exemplo, ainda cá está!”.
Simão confirma que ser acompanhado nesta unidade lhe mudou a vida. “Apareci aqui paraquedas, como se costuma dizer. Preciso de qualquer coisa, chego aqui, bato à porta e sou atendido. Isto para mim, tem um grande valor, até porque eu ando nisto dos hospitais há muito tempo. Há 60 anos que sou insulinodependente e, com os problemas que tenho tido, se não fosse uma equipa destas, eu já tinha ido!”, refere.
Augusto Torres, de 75 anos, também fala da atenção que tem recebido. “Aqui, para mim, é um hospital privado. Eu estava em Cascais, mas lá - tenho que dizer o que é verdade - era só mais um número. Aqui não”.
A mulher, Maria da Conceição, subscreve. “É bom para o doente e é bom para quem o acompanha. Somos sempre bem atendidos, bem encaminhados. Temos todo o acompanhamento muito bom, muito bom mesmo. Eu digo, no início pensei que ele vinha para aqui para morrer. Mas, está a ser tratado há quatro anos e está uma pessoa com muita força de vida”.
Augusto sente-se seguro. “Sim, para mim, é excecional. Eu já disse ao doutor, eu vim para aqui para ganhar vida! Vivo um dia de cada vez, mas desde que vim para aqui sinto-me bem.”
Entre os doentes já acompanhados na unidade, Luís Parente Martins lembra um caso que chegou da pneumologia, “vinha para morrer, com doença respiratória obstrutiva crónica e insuficiência cardíaca”, mas conseguiram estabilizar o doente que recuperou, a ponto de conseguir receber uma válvula biológica.
“Depois desta reabilitação, um dia telefonou à enfermeira Sara e disse: ‘olhe, estou no campo de futebol, onde jogava com os meus colegas, já joguei um bocadinho e até marquei um golo’“, conta, considerado que isto “desmistifica aquela questão de que nos paliativos já não há nada a fazer, que é só tirar a dor, dar conforto e umas palmadinhas nas costas. Não! Esta Unidade Mais Sentido quer, de facto, fazer tudo aquilo que seja inovação técnica, capacidade farmacológica para dar qualidade de vida aos doentes, tratar da família e reabilitar, dar sentido à vida. Por isso é que se chama ‘Mais Sentido’“.
Este é o propósito desta unidade, sublinha Parente Martins, que vê na abordagem paliativa em cardiologia a resposta certa, por ser abrangente, próxima e atenta, o que um médico, por melhor que seja tecnicamente, não consegue fazer sozinho. “O cardiologista, até pela pressão enorme que tem de trabalho, é muito difícil estar a olhar para as necessidades do cuidador, por exemplo, porque tem pouco tempo, tem uma pressão enorme, as consultas estão atrasadas. É difícil”. Mas, a abordagem deve ser holística, o doente, e quem dele cuida, devem ser vistos de forma abrangente.
“Às vezes, podemos pôr um coração a funcionar muito bem, mas se deixarmos a dimensão psicológica, a dimensão social, a espiritual - o sentido que a vida tem para essa pessoa - , se desprezarmos todas as dimensões e nos focarmos só no físico, não damos uma vida de qualidade às pessoas”, resume o clínico.