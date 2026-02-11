Paliativos em cardiologia? Unidade no Pulido Valente "parece um hospital privado"

“Por todos os benefícios que conseguimos identificar, em termos de ganhos para o doente, ganhos para o Serviço Nacional de Saúde e ganhos para os profissionais, temos pena que ainda não haja mais unidades que tenham replicado e adotado este modelo, que (por isso) é ainda único”.

Quem são os doentes que seguem? “Recebemos doentes que a unidade de paliativos intra-hospitalar acaba por nos referenciar mas, acima de tudo, recebemos doentes que vêm dos seus serviços de cardiologia, referenciados pelos seus cardiologistas para nós”.

Os doentes estão satisfeitos com os cuidados, e esse é um indicador de que estamos a fazer alguma coisa bem

O raio de ação é vasto para a capacidade limitada que têm. “Colocámos alguns limites, não vamos muito para além de 30 quilómetros de ida, porque gastamos muito tempo em deslocações, e isso implica que tenhamos menos disponibilidade para outros doentes. Mas, temos doentes que vão até Sintra profundo, e até Loures profundo. Também a zona da Grande Lisboa, com certeza, para o lado de Vila Franca de Xira. Temos, de facto, uma área de abrangência muito grande, e temos de ter algum limite, ou não conseguimos prestar uma assistência de qualidade”.

Para além do médico, a equipa inclui várias enfermeiras, uma especialista em reabilitação, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social e assistente religioso, a maioria desde que a unidade começou a funcionar. “Como se costuma dizer na gíria do futebol, ‘equipa que ganha não se mexe’, e nós escolhemos estrategicamente os elementos desta equipa. Os doentes estão satisfeitos com os cuidados, e esse é um indicador de que estamos a fazer alguma coisa bem. Os profissionais também se sentem motivados e satisfeitos com a sua prestação nesta equipa, eu acho que isso, desde logo, é um ganho tremendo para nós, enquanto equipa”.

“Os nossos utentes são os meninos dos nossos olhos”

Da formação original houve poucas mudanças. “O senhor padre (assistente religioso) foi substituído, e fomos buscar a enfermeira Margarida, mas o resto da equipa é a mesma desde o início”. Nem todos estavam no dia em que a Renascença visitou a unidade, mas com quem foi possível falar era evidente a satisfação e o sentimento de dever cumprido.

Há menos tempo na equipa, Margarida Caneira diz que tem sido “uma experiência muito enriquecedora. Vim de uma área completamente diferente, estava na pneumologia, cardiologia é uma área nova para mim, e os paliativos também. Estou a integrar-me gradualmente e estou a gostar muito desta nova experiência, do contato com os doentes, as visitas domiciliárias, É tudo mais intimista, mais próximo do paciente”.