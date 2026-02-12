Danos em casa após o mau tempo? Saiba como acionar o seguro multirriscos

Perante a sucessão de fenómenos meteorológicos extremos que têm provocado danos em habitações por todo o país, a Deco Proteste alerta para a necessidade de agir rapidamente em caso de sinistro. A associação lembra que ter um seguro multirriscos-habitação não garante automaticamente indemnização e que o incumprimento de prazos ou o desconhecimento das coberturas pode levar à recusa do pagamento.

“É essencial confirmar as coberturas contratadas e respeitar os prazos de participação do sinistro, que na maioria das seguradoras não ultrapassam os oito dias”, sublinha a associação, alertando que atrasos ou erros no processo podem resultar em indemnizações mais baixas ou mesmo na sua recusa.

Neste explicador, a Renascença sintetiza as orientações da Deco Proteste para ajudar os consumidores a agir rapidamente após danos causados pelo mau tempo e a proteger o direito à indemnização do seguro multirriscos.

Ter um seguro multirriscos garante sempre indemnização?

Segundo a Deco Proteste, não. A Associação de Defesa do Consumidor alerta que a indemnização depende das coberturas contratadas, dos limites previstos na apólice e do cumprimento dos prazos para participação do sinistro.

Qual é o prazo para comunicar os danos à seguradora?

Na maioria das seguradoras, o prazo não ultrapassa os oito dias após a ocorrência. A participação deve ser feita por escrito, idealmente no próprio dia ou no dia seguinte, para evitar problemas no processo.