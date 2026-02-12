Danos em casa após o mau tempo? Saiba como acionar o seguro multirriscos

12 fev, 2026 - 14:50 • Olímpia Mairos

Recomendações da Deco Proteste ajudam a evitar recusas ou atrasos no pagamento.

Perante a sucessão de fenómenos meteorológicos extremos que têm provocado danos em habitações por todo o país, a Deco Proteste alerta para a necessidade de agir rapidamente em caso de sinistro. A associação lembra que ter um seguro multirriscos-habitação não garante automaticamente indemnização e que o incumprimento de prazos ou o desconhecimento das coberturas pode levar à recusa do pagamento.

É essencial confirmar as coberturas contratadas e respeitar os prazos de participação do sinistro, que na maioria das seguradoras não ultrapassam os oito dias”, sublinha a associação, alertando que atrasos ou erros no processo podem resultar em indemnizações mais baixas ou mesmo na sua recusa.

Neste explicador, a Renascença sintetiza as orientações da Deco Proteste para ajudar os consumidores a agir rapidamente após danos causados pelo mau tempo e a proteger o direito à indemnização do seguro multirriscos.

Ter um seguro multirriscos garante sempre indemnização?

Segundo a Deco Proteste, não. A Associação de Defesa do Consumidor alerta que a indemnização depende das coberturas contratadas, dos limites previstos na apólice e do cumprimento dos prazos para participação do sinistro.

Qual é o prazo para comunicar os danos à seguradora?

Na maioria das seguradoras, o prazo não ultrapassa os oito dias após a ocorrência. A participação deve ser feita por escrito, idealmente no próprio dia ou no dia seguinte, para evitar problemas no processo.

Que coberturas devo confirmar no seguro?

A Deco Proteste recomenda verificar se a apólice inclui, pelo menos: Tempestades, para danos causados por ventos fortes; Inundações, provocadas por chuvas intensas ou transbordos; Aluimento de terras, como deslizamentos e derrocadas; Demolição e remoção de escombros; e Privação temporária do uso da habitação, que pode garantir alojamento alternativo.

Porque é importante verificar os limites e franquias?

Porque podem reduzir significativamente o valor da indemnização. Em alguns casos, os limites aplicáveis a inundações ou aluimentos são inferiores aos de outras coberturas.

O que devo fazer logo após o sinistro?

Antes de limpar ou reparar deve tirar fotografias e vídeos dos danos e registar todos os estragos visíveis. Estas provas são essenciais para a avaliação da seguradora.

Posso deitar fora os bens danificados?

Os bens devem ser preservados até à peritagem, exceto se representarem um risco para a saúde ou segurança.

Devo guardar faturas de despesas urgentes?

Deve guardar todos os comprovativos, incluindo despesas com reparações provisórias ou alojamento temporário, que podem ser reembolsadas.

A seguradora pode exigir orçamentos?

Algumas seguradoras exigem dois ou três orçamentos para as reparações. Confirme esse requisito antes de avançar.

Onde posso esclarecer dúvidas?

Os consumidores podem contactar a linha de apoio da Deco Proteste, disponível nos dias úteis, das 9h00 às 18h00.

Quantas casas estão sem seguro multirriscos em Portugal?

Cerca de 40% das habitações poderão não estar protegidas por seguro multirriscos, segundo dados oficiais, o que aumenta a vulnerabilidade das famílias em caso de catástrofe.

O que defende a Deco Proteste para o futuro?

A associação considera necessária a criação de um fundo nacional para catástrofes naturais, incluindo o risco sísmico, para garantir maior proteção e acessibilidade às famílias.

