Danos em casa após o mau tempo? Saiba como acionar o seguro multirriscos

12 fev, 2026 - 14:50 • Olímpia Mairos
Perante a sucessão de fenómenos meteorológicos extremos que têm provocado danos em habitações por todo o país, a Deco Proteste alerta para a necessidade de agir rapidamente em caso de sinistro. A associação lembra que ter um seguro multirriscos-habitação não garante automaticamente indemnização e que o incumprimento de prazos ou o desconhecimento das coberturas pode levar à recusa do pagamento.
“É essencial confirmar as coberturas contratadas e respeitar os prazos de participação do sinistro, que na maioria das seguradoras não ultrapassam os oito dias”, sublinha a associação, alertando que atrasos ou erros no processo podem resultar em indemnizações mais baixas ou mesmo na sua recusa.
Neste explicador, a Renascença sintetiza as orientações da Deco Proteste para ajudar os consumidores a agir rapidamente após danos causados pelo mau tempo e a proteger o direito à indemnização do seguro multirriscos.
Segundo a Deco Proteste, não. A Associação de Defesa do Consumidor alerta que a indemnização depende das coberturas contratadas, dos limites previstos na apólice e do cumprimento dos prazos para participação do sinistro.
Na maioria das seguradoras, o prazo não ultrapassa os oito dias após a ocorrência. A participação deve ser feita por escrito, idealmente no próprio dia ou no dia seguinte, para evitar problemas no processo.
A Deco Proteste recomenda verificar se a apólice inclui, pelo menos: Tempestades, para danos causados por ventos fortes; Inundações, provocadas por chuvas intensas ou transbordos; Aluimento de terras, como deslizamentos e derrocadas; Demolição e remoção de escombros; e Privação temporária do uso da habitação, que pode garantir alojamento alternativo.
Porque podem reduzir significativamente o valor da indemnização. Em alguns casos, os limites aplicáveis a inundações ou aluimentos são inferiores aos de outras coberturas.
Antes de limpar ou reparar deve tirar fotografias e vídeos dos danos e registar todos os estragos visíveis. Estas provas são essenciais para a avaliação da seguradora.
Os bens devem ser preservados até à peritagem, exceto se representarem um risco para a saúde ou segurança.
Deve guardar todos os comprovativos, incluindo despesas com reparações provisórias ou alojamento temporário, que podem ser reembolsadas.
Explicador
Algumas seguradoras exigem dois ou três orçamentos para as reparações. Confirme esse requisito antes de avançar.
Os consumidores podem contactar a linha de apoio da Deco Proteste, disponível nos dias úteis, das 9h00 às 18h00.
Cerca de 40% das habitações poderão não estar protegidas por seguro multirriscos, segundo dados oficiais, o que aumenta a vulnerabilidade das famílias em caso de catástrofe.
A associação considera necessária a criação de um fundo nacional para catástrofes naturais, incluindo o risco sísmico, para garantir maior proteção e acessibilidade às famílias.