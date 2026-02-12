“Dormia sentada na sala e sonhava com chuva”: as histórias de idosas que Marta encontrou ao percorrer o país

12 fev, 2026 - 14:55 • Beatriz Lopes
Encontramo-nos em Queluz, minutos antes de mais um dia de estrada. A chuva cai com força sobre o tejadilho da carrinha, obrigando-nos a falar ali mesmo. Marta prepara-se para seguir rumo às aldeias afetadas pela tempestade Kristin. A viagem repete-se quase todos os dias. Pelo caminho acumulam-se mensagens, contactos que passam de mão em mão, nomes de lugares que ainda não conhece. Há sempre mais uma casa.
Tudo começou com o que descreve como uma inquietação.
“Comecei a ver as notícias, passou um dia, passou dois dias… e depois começa a ser aquela sensação de que ficar em casa e não fazer nada já não é opção. Já não é mesmo possível simplesmente ficar a assistir numa plateia aquilo que está a acontecer. Eu acredito que quando nós temos recursos na mão, seja tempo, seja uma carrinha, seja possibilidade financeira, eles estão na tua mão para alguma coisa.”
No primeiro dia foi até Ourém convencida de que o cenário pintado pelas notícias podia estar inflacionado. Imaginava que, chegando lá, encontraria menos do que via no ecrã. Foi o contrário.
“Era o oposto. Aquilo que estava a acontecer era muito pior do que estavam a passar nas notícias. Há muitas camadas… e aquilo que nos toca pessoalmente é a parte mais frágil, que é o estado emocional e psicológico das pessoas.”
Marta regressa várias vezes a essa parte que não aparece nas imagens. Das casas que se tornaram lugares de passagem para curiosos e voluntários sem meios suficientes. Pessoas que entram, observam, prometem voltar, saem. E quem ali vive continua à espera.
“Muitas pessoas sentiram que a casa delas era um museu. Muita gente ia lá, alguns até com intenção de ajudar, mas não tinham recursos nem meios. E eu senti que as pessoas estavam mesmo a sentir-se abandonadas.”
A dona Idalina, uma idosa que vive sozinha numa das aldeias de Ourém, surge quase por acaso, numa paragem rápida a caminho de outra casa. Marta ri-se de nervoso quando começa a recordá-la, como quem ainda procura a forma certa de contar aquela história.
“Ela só dizia: ‘mais valia a tempestade ter-me levado a mim porque eu não ia estar a dar trabalho a ninguém’”, lembra. O quarto estava a jorrar água do teto e dormia sentada na sala, porque já não conseguia entrar no quarto.
Marta prometeu voltar no dia seguinte e percebeu, pelo olhar, que a promessa não chegava. “Via-se que ela não acreditava que eu ia voltar.” Voltou e conseguiram travar a entrada da água e devolver alguma estabilidade à casa, mas as noites não se recompõem com a mesma rapidez.
“Ela dizia que sonhava com o barulho da chuva, que sentia a cara molhada e depois acordava e percebia que não era real. Isso fez-me perceber o impacto que tem uma tragédia destas. Nós achamos que o pior é a destruição da casa, mas as marcas que ficam, os pesadelos, os traumas… isso vai levar tempo.”
Noutra aldeia encontrou uma família de quatro pessoas que estava há nove dias sem luz. Dormiam em colchões espalhados pela sala e, durante a noite, iam virando-os de um lado para o outro para tentar encontrar uma parte seca. A água entrava pelo teto, a cozinha tinha sido levada pelo vento e não tinham sequer uma lanterna.
“Algo tão básico”, repete, ainda hoje.
Nesse dia percebeu que não chegava prometer que voltava. Era preciso garantir que alguém voltava com meios. Criou um grupo, enviou mensagens privadas, pediu ajuda direta. No domingo seguinte apareceram dezenas de voluntários. Entraram numa casa onde quase tudo tinha sido arrancado e começaram pelo essencial: fechar o que estava aberto, estancar a água, reorganizar o que ainda podia ser salvo. Mas ficaram também para jantar.
“Mais do que reconstruir o telhado foi sentarmo-nos à mesa com eles. Nós não tínhamos só recurso, tínhamos tempo. E tínhamos carinho.”
Uma voluntária perguntou ao rapaz de 11 anos o que queria mesmo. Ele demorou a responder. Acabou por pedir uma Coca-Cola.
“Às vezes é isso. É tão básico… e faz toda a diferença.”
Reportagem
Ao longo da conversa, a palavra “vergonha” regressa várias vezes. Àquela frase que ouviu mais do que uma vez: “não quero estar a dar trabalho”. Marta fala de idosos sozinhos, de mulheres que vivem há anos na mesma casa e que, mesmo com água a cair do teto, preferem dizer que está tudo bem.
“Há muita gente que tem um peso de estar a dar trabalho. Principalmente idosos sozinhos, senhoras sozinhas, que dizem que está tudo bem mesmo quando não está.”
Perguntamos-lhe porque continua a fazer o mesmo percurso todos os dias, a sair de Queluz e a regressar ao fim da tarde, sabendo que no dia seguinte haverá mais mensagens à espera. A resposta não vem carregada de heroísmo.
“Não é sequer opção não o fazer. Eu tenho a minha casa aqui, mas o sentimento ao deixá-los ao fim do dia é: amanhã eu volto. Enquanto houver pessoas que me olham nos olhos e dizem que precisam disto, eu vou continuar.”
Quando regressa a casa, leva consigo mais do que o cansaço da estrada. Leva nomes, rostos, histórias que não ficam nas aldeias. Diz que aprendeu que não temos nada por garantido. Que “hoje são elas, amanhã pode ser qualquer um de nós”.
Pelo caminho foi encontrando gente que decidiu fazer o mesmo. Ricardo veio de Londres passar férias a Barcelos e acabou por usá-las para subir a telhados. “Ele tinha acabado de tirar férias do trabalho e está a usar as férias dele todos os dias para reconstruir telhados.” Há também fotógrafas que pararam de trabalhar, homens reformados que voltaram às escadas, mulheres mais velhas que se dedicam à limpeza e ao cuidado das casas. A equipa foi-se formando sem plano, apenas com disponibilidade.
Para Marta, o que faz não está desligado da forma como vive. Não começou aqui. Já fazia voluntariado na igreja, já estava habituada a cuidar, mas nunca nesta dimensão.
“Eu sou cristã. Se nem Cristo veio para ser servido, mas para servir, quem sou eu para querer aquilo que tenho só para mim? Não me faz sentido.”
Fala de uma “onda de amor” que não sabia se existia com esta dimensão. Gente que se levanta para levantar outros. Quando lhe perguntamos o que diria a quem está a assistir de longe, não hesita.
“Não vivam só a assistir de plateia. A nossa presença é o que nós melhor conseguimos oferecer. O abraço, o sorriso… aquilo que temos nas mãos pode fazer falta do outro lado.”