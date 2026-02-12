“Dormia sentada na sala e sonhava com chuva”: as histórias de idosas que Marta encontrou ao percorrer o país

Ao longo da conversa, a palavra “vergonha” regressa várias vezes. Àquela frase que ouviu mais do que uma vez: “não quero estar a dar trabalho”. Marta fala de idosos sozinhos, de mulheres que vivem há anos na mesma casa e que, mesmo com água a cair do teto, preferem dizer que está tudo bem.

“Há muita gente que tem um peso de estar a dar trabalho. Principalmente idosos sozinhos, senhoras sozinhas, que dizem que está tudo bem mesmo quando não está.”

Perguntamos-lhe porque continua a fazer o mesmo percurso todos os dias, a sair de Queluz e a regressar ao fim da tarde, sabendo que no dia seguinte haverá mais mensagens à espera. A resposta não vem carregada de heroísmo.

“Mais do que reconstruir o telhado foi sentarmo-nos à mesa com eles. Nós não tínhamos só recurso, tínhamos tempo. E tínhamos carinho.”

“Não é sequer opção não o fazer. Eu tenho a minha casa aqui, mas o sentimento ao deixá-los ao fim do dia é: amanhã eu volto. Enquanto houver pessoas que me olham nos olhos e dizem que precisam disto, eu vou continuar.”

Quando regressa a casa, leva consigo mais do que o cansaço da estrada. Leva nomes, rostos, histórias que não ficam nas aldeias. Diz que aprendeu que não temos nada por garantido. Que “hoje são elas, amanhã pode ser qualquer um de nós”.

Pelo caminho foi encontrando gente que decidiu fazer o mesmo. Ricardo veio de Londres passar férias a Barcelos e acabou por usá-las para subir a telhados. “Ele tinha acabado de tirar férias do trabalho e está a usar as férias dele todos os dias para reconstruir telhados.” Há também fotógrafas que pararam de trabalhar, homens reformados que voltaram às escadas, mulheres mais velhas que se dedicam à limpeza e ao cuidado das casas. A equipa foi-se formando sem plano, apenas com disponibilidade.

Para Marta, o que faz não está desligado da forma como vive. Não começou aqui. Já fazia voluntariado na igreja, já estava habituada a cuidar, mas nunca nesta dimensão.

“Eu sou cristã. Se nem Cristo veio para ser servido, mas para servir, quem sou eu para querer aquilo que tenho só para mim? Não me faz sentido.”

Fala de uma “onda de amor” que não sabia se existia com esta dimensão. Gente que se levanta para levantar outros. Quando lhe perguntamos o que diria a quem está a assistir de longe, não hesita.

“Não vivam só a assistir de plateia. A nossa presença é o que nós melhor conseguimos oferecer. O abraço, o sorriso… aquilo que temos nas mãos pode fazer falta do outro lado.”