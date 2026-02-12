Fotogaleria: As imagens do bloco da A1 em Coimbra que desabou depois do dique do Mondego rebentar

12 fev, 2026 - 10:43 • João Carlos Malta , Miguel A.Lopes/Lusa (fotografia)
A ameaça estava iminente já na quarta-feira às 18h00, quando a A1 foi preventivamente encerrada pouco depois das 18h00, nos dois sentidos, no sublanço entre Coimbra Norte e Coimbra Sul, na sequência da rutura do dique que canaliza o Rio Mondego. Poucas horas depois, um bloco da principal estrada do País não aguentou e desabou sendo levada pelas águas.
Assim, ao final da noite, em consequência do rebentamento do dique, ocorreu o abatimento de parte do pavimento da plataforma da A1, no sentido Norte-Sul. Tudo aconteceu "cerca de três horas após o corte total da A1, feito de forma preventiva, no sublanço de Coimbra Norte e Coimbra Sul - entre os KM 198 e KM 189, Não representou, em nenhum momento, qualquer risco para utilizadores e trabalhadores".
A Brisa sugere esta quinta-feira aos automobilistas a utilização de alternativas à interrupção da autoestrada no sentido Norte-Sul junto ao nó de Coimbra Sul, ao quilómetro 191, através do corredor A8/A17/A25 ou o IC2.
Num comunicado enviado às redações, a concessionária admitiu que, "não sendo possível, neste momento, estimar o prazo de conclusão das obras de reparação", está empenhada em "minimizar transtornos" e que "poderão ser usadas como vias alternativas o corredor A8/A17/A25 ou o IC2".
O ministro das Infra-estruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, admitiu que serão precisas várias semanas para reparar o troço da Auto-estrada 1 (A1) que desabou após o rompimento do dique nos Casais, em Coimbra. "Serão seguramente semanas para conseguirmos que esta infra-estrutura volte a estar ao serviço dos portugueses", disse Pinto Luz.
Esta situação em Coimbra aconteceu um dia depois de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter alertado para o risco de ruptura dos diques do rio Mondego. O alerta levou as autarquias de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure a recomendar a retirada de cerca de 3.600 pessoas. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, alertou esta quarta-feira "para a possibilidade de outras rupturas poderem vir a acontecer nas próximas horas" nos diques do rio Mondego.
Entretanto, o bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, apela a que “ninguém perca a esperança” e deixa, em declarações à Renascença “a todas as pessoas da região de Coimbra, mas também da região de Leiria e de outras regiões do país, uma palavra de coragem”.
Carlos Oliveira Cruz, especialista em gestão de transportes, reconhece que as infraestruturas foram desenhadas para resistir a “determinado caudal, determinada intensidade de vento”. Mas, a partir de agora, “vamos ter de subir a exigência relativamente ao desempenho destas infraestruturas”.
A bacia do Mondego era, às 8h00, a única do continente em situação de risco, com o volume de armazenamento da barragem da Aguieira acima dos 99%, perto do limite de segurança daquela infra-estrutura. As descargas das barragens e albufeiras realizadas desde o início de janeiro correspondem a cerca de um ano de consumo de água de todo o país, disse na quarta-feira a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.