“Incerteza com vencimentos e com contas para pagar” aflige Constância. Há casas onde só se acede de barco

“É um prejuízo mesmo. Já estamos fechados há praticamente duas semanas” – e sem dia certo para abrir –, lamenta Vanda, proprietária de um café na Praça Alexandre Herculano. Por precaução, e com a ajuda dos militares, todo o recheio foi levado para Tancos, evitando, ainda assim, danos maiores. “É um risco estarmos a colocar e depois à noite subirem as águas e ficarmos inundados, com tudo estragado”, reforça.

Em Constância cruzam-se os rios Tejo e Zêzere. Na zona ribeirinha da cidade tudo está fechado. “Esta incerteza com os vencimentos, com os ordenados, com as contas para pagar e quando é que podemos reabrir”: são neste momento os pensamentos mais frequentes na cabeça de João, dono de alojamentos locais e de uma lavandaria.

Também nesta zona da cidade a Renascença encontra Conceição, que aqui veio para perceber como está a casa do filho, obrigado a sair do apartamento faz dias. “Agora, se a água já não vier, é para limpezas e ver o que está estragado. No primeiro andar não deve ter água, que ele já cá veio de barco e não tinha água”, relata, com uma naturalidade desconcertante – como se fosse normal ter de aceder à própria residência com a ajuda de uma embarcação.