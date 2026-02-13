“Não têm feito só o que podem, têm feito o que não podem”. O agradecimento às autoridades em Alcácer do Sal

13 fev, 2026 - 15:10 • Beatriz Lopes
Na zona ribeirinha de Alcácer do Sal, a água já recuou para o leito do rio. A Renascença acompanha no terreno as equipas do Exército destacadas para apoiar a população. As máquinas e os camiões de limpeza não param. Os militares garantem que “90% daquilo que era para ser removido já está” e vê-se: a frente ribeirinha está limpa.
Dentro das casas e dos pequenos comércios, porém, o cenário continua a ser de devastação. Paredes manchadas de negro, móveis a cheirar a lodo, eletrodomésticos inutilizados, chão levantado. Há lojas que não sabem quando voltarão a abrir. A estimativa mais otimista que ouvimos aponta para “talvez três meses”.
À porta de casa, Maria Virgínia Falcão, 80 anos, insiste primeiro no agradecimento. “Quero muito deixar uma palavra de agradecimento ao Exército, aos bombeiros, aos fuzileiros, à Marinha, a toda a gente que tem ajudado a gente.” Fala depressa, como se não quisesse esquecer nenhum nome. “Não têm feito só o que podem, têm feito o que não podem por a gente. Agradeço em meu nome e em nome de toda a população.”
Só depois enumera as perdas. O frigorífico e a máquina de lavar são para deitar fora. O móvel onde guardava “as loicinhas” também. A roupa ficou “toda estragadinha” nas gavetas. Já tinha vivido outras cheias, uma no ano em que casou e outra há mais de quarenta anos, mas garante que “nenhuma foi como esta”. “Tive oito dias com a água ali parada. Oito dias.”
Ao lado, o neto, Nilton Botas, 19 anos. Acompanha tudo desde o primeiro dia. Cresceu ali e sabe que as casas mais baixas pertencem sobretudo a pessoas idosas. Reconhece as perdas, mas insiste na resposta coletiva que viu formar-se quase de imediato. “Têm sido impecáveis. Exército, Marinha, bombeiros, GNR… todos.”
E não esquece os da sua idade. “Dizem que a geração está acabada, mas foi a juventude que arregaçou as mangas. Acho que mostrou que não estamos assim tão perdidos.”
Na rua, o trabalho faz-se em conjunto. Entre militares e funcionários da Câmara, há jovens com máscaras, luvas e fatos brancos, vassouras na mão, a retirar lama e a arrastar móveis destruídos para a estrada. O que sai das casas é empilhado em montes improvisados para posterior recolha.
No terreno, o sargento-ajudante Bruno Madeira faz a ligação entre as equipas destacadas e a população. Veio com militares do Regimento de Infantaria n.º 1 de Beja e explica que três grupos foram mobilizados para apoiar a limpeza e a recuperação das habitações, incluindo um destacamento de engenharia. O trabalho passa pela remoção de escombros, mas também por devolver condições mínimas de habitabilidade.
“Houve água aqui até dois, três metros. Mobílias, artigos de casa… tudo ficou danificado.”
Mas sublinha que a intervenção não se limita à força física. “Nós literalmente batemos às portas. Perguntamos se o que está lá fora é mesmo para ser removido, se há alguma lembrança que queiram guardar.” A tristeza, diz, não está apenas no que se partiu, mas no que representa. “Aquilo que foi junto numa vida inteira, de repente vê-se a ser deitado fora.”
A presença das equipas vai manter-se enquanto for necessária. “Vamos continuar por cá. Se não forem estas equipas serão outras. O que vale mesmo a pena é estar vivo depois desta situação.”
Noutra casa, Inês Almeida, 49 anos, ainda não conseguiu abrir os álbuns dos filhos. Estão inchados de água, empilhados sobre uma mesa. “Ainda não consegui sequer abrir recordações.”
No dia da cheia, fugiu com duas mudas de roupa. A água já estava pelos joelhos quando subiu ao primeiro andar para sair. Passou horas a contar degraus e a marcar a parede para perceber até onde o nível subia. “Levei uma noite inteira a fazer marcas. Eu não me sinto segura. Estou sempre a controlar a água.”
Dormiu pouco durante uma semana. O marido, ligado à Câmara, era chamado durante a noite para ligar bombas. O corpo ressentiu-se. Mesmo assim, a frase repete-se como noutras portas. “Tem sido muita gente a ajudar. Só tenho a agradecer.”
A instabilidade não se ficou pela água.
Ana Martins vive de frente para a colina sul do Castelo de Alcácer do Sal, onde parte da encosta cedeu nos últimos dias. Da janela, observa a terra ainda húmida. “Claro que estamos preocupados. Quando começou a chover mais intensamente, começou tudo a desmoronar.” Se a chuva continuar, diz, “vai cair muito mais.”
Com os solos saturados, os deslizamentos tornaram-se uma nova preocupação na vila. “Quando há um deslizamento de terras numa ribanceira, corre o risco de entrar nas casas, nos carros e nos terrenos das pessoas que vivem imediatamente abaixo”, explica o tenente de engenharia Tiago Oliveira, comandante do destacamento do Regimento de Engenharia N.º 1 do Exército Português destacado para Alcácer do Sal.
O grupo, composto por dez militares, está a montar muros de contenção provisórios nas estradas para travar a descida da terra antes que atinja as habitações. “É uma solução provisória. Será retirada quando a situação dos solos melhorar.” Não há previsão de saída: “Será quando o trabalho estiver concluído.”
Na rua de Ana Martins, a preocupação mantém-se. “Agora é esperar”, resume. Ainda assim, reconhece o esforço coletivo: “Quanto mais ajudas, melhor. A Presidente tem sido incansável. Esperança temos sempre.”