“Não têm feito só o que podem, têm feito o que não podem”. O agradecimento às autoridades em Alcácer do Sal

Na zona ribeirinha de Alcácer do Sal, a água já recuou para o leito do rio. A Renascença acompanha no terreno as equipas do Exército destacadas para apoiar a população. As máquinas e os camiões de limpeza não param. Os militares garantem que “90% daquilo que era para ser removido já está” e vê-se: a frente ribeirinha está limpa.

Dentro das casas e dos pequenos comércios, porém, o cenário continua a ser de devastação. Paredes manchadas de negro, móveis a cheirar a lodo, eletrodomésticos inutilizados, chão levantado. Há lojas que não sabem quando voltarão a abrir. A estimativa mais otimista que ouvimos aponta para “talvez três meses”.

À porta de casa, Maria Virgínia Falcão, 80 anos, insiste primeiro no agradecimento. “Quero muito deixar uma palavra de agradecimento ao Exército, aos bombeiros, aos fuzileiros, à Marinha, a toda a gente que tem ajudado a gente.” Fala depressa, como se não quisesse esquecer nenhum nome. “Não têm feito só o que podem, têm feito o que não podem por a gente. Agradeço em meu nome e em nome de toda a população.”

Só depois enumera as perdas. O frigorífico e a máquina de lavar são para deitar fora. O móvel onde guardava “as loicinhas” também. A roupa ficou “toda estragadinha” nas gavetas. Já tinha vivido outras cheias, uma no ano em que casou e outra há mais de quarenta anos, mas garante que “nenhuma foi como esta”. “Tive oito dias com a água ali parada. Oito dias.”

Ao lado, o neto, Nilton Botas, 19 anos. Acompanha tudo desde o primeiro dia. Cresceu ali e sabe que as casas mais baixas pertencem sobretudo a pessoas idosas. Reconhece as perdas, mas insiste na resposta coletiva que viu formar-se quase de imediato. “Têm sido impecáveis. Exército, Marinha, bombeiros, GNR… todos.”

E não esquece os da sua idade. “Dizem que a geração está acabada, mas foi a juventude que arregaçou as mangas. Acho que mostrou que não estamos assim tão perdidos.”

Na rua, o trabalho faz-se em conjunto. Entre militares e funcionários da Câmara, há jovens com máscaras, luvas e fatos brancos, vassouras na mão, a retirar lama e a arrastar móveis destruídos para a estrada. O que sai das casas é empilhado em montes improvisados para posterior recolha.

No terreno, o sargento-ajudante Bruno Madeira faz a ligação entre as equipas destacadas e a população. Veio com militares do Regimento de Infantaria n.º 1 de Beja e explica que três grupos foram mobilizados para apoiar a limpeza e a recuperação das habitações, incluindo um destacamento de engenharia. O trabalho passa pela remoção de escombros, mas também por devolver condições mínimas de habitabilidade.

“Houve água aqui até dois, três metros. Mobílias, artigos de casa… tudo ficou danificado.”

Mas sublinha que a intervenção não se limita à força física. “Nós literalmente batemos às portas. Perguntamos se o que está lá fora é mesmo para ser removido, se há alguma lembrança que queiram guardar.” A tristeza, diz, não está apenas no que se partiu, mas no que representa. “Aquilo que foi junto numa vida inteira, de repente vê-se a ser deitado fora.”

A presença das equipas vai manter-se enquanto for necessária. “Vamos continuar por cá. Se não forem estas equipas serão outras. O que vale mesmo a pena é estar vivo depois desta situação.”