Sem comboios e poucas alternativas. "A Linha do Oeste traz muita gente"

"Isto agora é uma tristeza. Nós estamos aqui e é este deserto, não se vê ninguém", lamenta Fernanda Martins, que vive frente à estação da Malveira, onde os comboios deixaram de passar. Os temporais deixaram a Linha do Oeste fora de serviço nos próximos meses. A zona, antes com movimento de passageiros da CP ao longo da manhã e ao final da tarde, é agora bem diferente.

Os cafés, estrategicamente localizados nas principais ruas de acessos à estação, estão agora com menos gente. E já se queixam de prejuízos. E pelas ruas por onde antes havia movimento, passam apenas os residentes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O que é que esta gente irá fazer? Autocarros? As estradas também estão cortadas e devem estar uma lástima. Muita gente daqui trabalha fora da zona e deve ser muito complicado para essas pessoas, realmente", questiona Fernanda Martins.

Mais acima na rua, Vitor Peniche, vizinho de Fernanda, lembra que, durante vários anos, utilizou esta ligação ferroviária em que os comboios andavam relativamente cheios. Mas ainda hoje, diz, "a linha traz muita gente".

Os comboios já não vão tão cheios, mas "quem depende do comboio para ir trabalhar para Lisboa e para outros lugares faz muita diferença".