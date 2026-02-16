Ensino superior

Veja aqui as 107.598 vagas abertas no ensino superior (público e privado)

16 fev, 2026 - 00:01 • Ana Kotowicz

Número de vagas no concurso nacional de acesso sobe, com cerca de 78 mil vagas em instituições públicas (21.493 através dos Regimes e Concursos Especiais). No próximo ano letivo, haverá mais de 107 mil lugares, contando com o privado.

Já são conhecidas as mais de 107 mil vagas para o ensino superior em 2026/27 e há mais lugares do que no ano passado no concurso nacional de acesso, destacando-se as subidas nos cursos de Educação Básica e de Medicina.

No caso da formação de médicos, o aumento deve-se essencialmente à abertura do novo curso com lugar para 40 alunos na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). A este número soma-se o aumento de 22 vagas em Coimbra, onde o curso de Medicina passa de 268 vagas para 290. Em contrapartida, na Universidade de Lisboa, perdem-se 4 vagas, mas o balanço continua a ser positivo, com mais 58 vagas em Medicina em todo o país.

Em licenciaturas em Educação Básica, cursos que deverão formar futuros professores, há um aumento de 12%, o que corresponde a mais 147 lugares, segundo os dados disponibilizados pelo Ministério da Educação e do Ensino Superior.

Os maiores aumentos de vagas são no Instituto Politécnico de Lisboa (que passa de 90 para 117, ou seja mais 27 lugares) e no Politécnico de Portalegre, onde o aumento de 25 lugares faz com que as vagas subam de 40 para 65.

Números certos há 107.598 vagas abertas em instituições públicas e privadas (contra 101.798 no ano anterior), entre licenciaturas e mestrados integrados, que se dividem pelos politécnicos e universidades de todo o país. As instituições públicas oferecem um total de 56.790 vagas no Regime Geral de Acesso (o ano passado foram 55.956), além dos 21.493 lugares criados através dos Regimes e Concursos Especiais, num total de 78.283 lugares.

Na tabela que a Renascença disponibiliza pode consultar todas essas vagas.

Calendário do concurso nacional de acesso:

  • A apresentação da candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior arranca a 21 de julho, com a divulgação dos resultados a 24 de agosto.
  • A apresentação da candidatura à 2.ª fase do concurso nacional começa a 25 de agosto e as colocações são conhecidas a 14 de setembro
  • A apresentação da candidatura à 3.ª fase do concurso nacional está marcada para 23 de setembro e os resultados desta última fase são revelados a 1 de outubro

Pode consultar todas as datas no site da Direção Geral do Ensino Superior.

