Idoso arrastado pelo Metro em Gaia. "Mão não tem espessura" para ativar sistema de segurança

“Pare, pare, pare”. Assim que a composição do Metropolitano arrancou da estação de João de Deus, em Vila Nova de Gaia, em direção ao Hospital de São João, no Porto, ouviram-se gritos de alerta dos passageiros no interior, em pânico, um momento que a Renascença testemunhou.

Um homem tinha ficado preso pela mão no lado de fora da carruagem, acabando por cair e ser arrastado pelo chão algumas dezenas de metros.

Segundo a Metro do Porto, o idoso, com 81 anos, e não 82 como referimos num primeiro momento, tentou “forçar a abertura de uma das portas, acabou por ficar com a mão presa no veículo, sendo projetado para o solo.”

O passageiro sofreu apenas ferimentos leves, “com trauma na face e membros”, sendo transportado para o Hospital de Gaia, explicou o INEM, mas algumas testemunhas acreditam que aquele final de tarde de domingo podia ter ficado marcado pela tragédia.

A tensão chegou mesmo a subir de tom entre alguns populares e um elemento da segurança da Metro do Porto, enquanto se aguardava o restabelecimento da circulação na Linha Amarela, entretanto interrompida para ser prestada assistência à vítima. “E se fosse uma criança?”, alguém questionava.

Sistema preparado para reagir

À Renascença, a Metro admite, por escrito, que “uma mão não tem a espessura nem a robustez suficientes para que o sistema de segurança dos veículos a consigam detetar enquanto obstáculo”.

Assim, o que valeu ao idoso foi mesmo a frieza de uma passageira que rapidamente acionou o manípulo de segurança, alertando o maquinista para parar a composição.

Por norma, explica a empresa de transporte público, “quando alguém ou um objeto mais robusto e espesso, fica preso na porta de um veículo do Metro, esta abre imediatamente, sem que a marcha se inicie.” Algo que neste caso não sucedeu.

Se não houvesse sistema de segurança, todos os dias havia ocorrências semelhantes de pessoas a serem arrastadas. - António Domingues, SMAQ

Contactado pela Renascença, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) confirma ter sido notificado do acidente, tendo aberto "um processo de análise preliminar para recolha de informação", o qual poderá, ou não, conduzir a "uma investigação formal".

O organismo indica que "os dispositivos de deteção de obstáculos e entalamento são concebidos para determinadas dimensões mínimas de deteção (por exemplo, uma secção de 3 centímetros na horizontal e 6 centímetros na vertical em alguns casos), as quais são necessárias para garantir a fiabilidade do funcionamento."

Ou seja, tudo teria sido diferente se se tratasse de um pé preso, por exemplo, em que "a largura já é maior" e detetável pelos mecanismos do veículo, explica António Domingues, do Sindicato dos Maquinistas (SMAQ).



Nessa altura, “o próprio sistema inibe a tração” e o "maquinista fica impedido de iniciar a marcha". Trata-se de um "sistema redundante de segurança" que impede o material de retomar a marcha sem confirmação de que as portas estão fechadas, através de “informação eletrónica [enviada] para a mesa de controlo”.

Se não existisse este dispositivo de proteção, o perigo para os passageiros seria elevado. “Todos os dias havia ocorrências semelhantes de pessoas a serem arrastadas.”



Passageiros tentam "forçar as portas"

Neste caso concreto, a Metro do Porto assegura que “o maquinista seguiu todos os procedimentos de segurança a que está obrigado”. Apenas arrancou depois de receber indicações de que todas as portas estavam fechadas.