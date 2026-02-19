Metro do Porto

Idoso arrastado pelo Metro em Gaia. "Mão não tem espessura" para ativar sistema de segurança

19 fev, 2026 - 10:00 • Miguel Marques Ribeiro

Incidente ocorrido a 8 de fevereiro, na Linha Amarela, provocou ferimentos ligeiros num passageiro que ficou com a mão presa na porta, depois de forçar, sem êxito, a entrada numa composição. Houve cinco ocorrências semelhantes nos últimos cinco anos. "E se fosse uma criança?", questionou uma testemunha.

“Pare, pare, pare”. Assim que a composição do Metropolitano arrancou da estação de João de Deus, em Vila Nova de Gaia, em direção ao Hospital de São João, no Porto, ouviram-se gritos de alerta dos passageiros no interior, em pânico, um momento que a Renascença testemunhou.

Um homem tinha ficado preso pela mão no lado de fora da carruagem, acabando por cair e ser arrastado pelo chão algumas dezenas de metros.

Segundo a Metro do Porto, o idoso, com 81 anos, e não 82 como referimos num primeiro momento, tentou “forçar a abertura de uma das portas, acabou por ficar com a mão presa no veículo, sendo projetado para o solo.”

O passageiro sofreu apenas ferimentos leves, “com trauma na face e membros”, sendo transportado para o Hospital de Gaia, explicou o INEM, mas algumas testemunhas acreditam que aquele final de tarde de domingo podia ter ficado marcado pela tragédia.

A tensão chegou mesmo a subir de tom entre alguns populares e um elemento da segurança da Metro do Porto, enquanto se aguardava o restabelecimento da circulação na Linha Amarela, entretanto interrompida para ser prestada assistência à vítima. “E se fosse uma criança?”, alguém questionava.

Sistema preparado para reagir

À Renascença, a Metro admite, por escrito, que “uma mão não tem a espessura nem a robustez suficientes para que o sistema de segurança dos veículos a consigam detetar enquanto obstáculo”.

Assim, o que valeu ao idoso foi mesmo a frieza de uma passageira que rapidamente acionou o manípulo de segurança, alertando o maquinista para parar a composição.

Por norma, explica a empresa de transporte público, “quando alguém ou um objeto mais robusto e espesso, fica preso na porta de um veículo do Metro, esta abre imediatamente, sem que a marcha se inicie.” Algo que neste caso não sucedeu.

Se não houvesse sistema de segurança, todos os dias havia ocorrências semelhantes de pessoas a serem arrastadas. - António Domingues, SMAQ

Contactado pela Renascença, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) confirma ter sido notificado do acidente, tendo aberto "um processo de análise preliminar para recolha de informação", o qual poderá, ou não, conduzir a "uma investigação formal".

O organismo indica que "os dispositivos de deteção de obstáculos e entalamento são concebidos para determinadas dimensões mínimas de deteção (por exemplo, uma secção de 3 centímetros na horizontal e 6 centímetros na vertical em alguns casos), as quais são necessárias para garantir a fiabilidade do funcionamento."

Ou seja, tudo teria sido diferente se se tratasse de um pé preso, por exemplo, em que "a largura já é maior" e detetável pelos mecanismos do veículo, explica António Domingues, do Sindicato dos Maquinistas (SMAQ).

Nessa altura, “o próprio sistema inibe a tração” e o "maquinista fica impedido de iniciar a marcha". Trata-se de um "sistema redundante de segurança" que impede o material de retomar a marcha sem confirmação de que as portas estão fechadas, através de “informação eletrónica [enviada] para a mesa de controlo”.

Se não existisse este dispositivo de proteção, o perigo para os passageiros seria elevado. “Todos os dias havia ocorrências semelhantes de pessoas a serem arrastadas.”

Passageiros tentam "forçar as portas"

Neste caso concreto, a Metro do Porto assegura que “o maquinista seguiu todos os procedimentos de segurança a que está obrigado”. Apenas arrancou depois de receber indicações de que todas as portas estavam fechadas.

O condutor dispõe ainda da imagem das câmaras de vigilância, que lhe permitem acompanhar a entrada a saída dos passageiros em tempo real.

“Muitas vezes, os maquinistas detetam e preveem as situações antecipadamente, quando verificam que a pessoa vai estar a forçar as portas”, argumenta António Domingues, o que acontece com muita frequência.

“A procura é de tal forma elevada, não é? Muitas vezes as portas estão a fechar e os passageiros, ou pela pressa ou por circunstâncias várias, tentam entrar já com as portas a encerrar e colocam pés e mãos e tentam forçar as portas.”

No entanto, é possível que naquele domingo as condições de visibilidade não fossem as melhores, já que o incidente ocorreu pelas 18h30. “Pode ter havido ângulos mortos [das câmaras]. E pelo que me dizem também, já era noite e também chovia”, acrescenta o dirigente da SMAQ, que ressalva, no entanto, não se querer alongar sobre casos concretos.

O material novo é mais evoluído tecnologicamente, mas em termos de segurança é a mesma coisa. - António Domingues, SMAQ

António Domingues não acredita que o facto das carruagens que circulam na Linha Amarela serem, por norma, as mais antigas, possa ter tido influência, não descartando porém que o “material mais antigo” possa trazer “borrachas das portas mais desgastadas”.

“O material novo é mais evoluído tecnologicamente, é mais recente, tem um conforto diferente, mas em termos de segurança é a mesma coisa”, defende.

Cinco ocorrências em cinco anos

Uma ideia corroborada pelo GPIAFF: "conquanto o plano [de manutenção] seja devidamente cumprido não há motivo para relação com a idade dos equipamentos".

Segundo este organismo, nos últimos cinco anos, na ferrovia e metros registaram-se "cinco ocorrências de passageiros arrastados por ficarem presos nas portas automáticas". Como nenhum se enquadrou "na definição legal de "acidente grave"", os peritos optaram por não proceder à abertura de investigação.

Ainda segundo o GPIAFF, a "quase totalidade" destes casos "resultou de má utilização por parte das pessoas envolvidas, nomeadamente por entrada ou saída indevidas quando já estava ativo o anúncio de fecho de portas ou por forçagem da abertura da porta".

Este enquadramento leva a Metro do Porto a alertar os passageiros para a necessidade de não adoptarem “comportamentos de risco”.

“Aproveitamos esta oportunidade para reiterar que uma vez iniciado o fecho de portas, ninguém deve impedir que o mesmo suceda até ao fim, seja com que parte do corpo ou objeto for”, avisa a empresa.

No entanto, o GPIAFF promete estar atento e admite que "poderá vir futuramente a ser realizada uma investigação sobre este tema." Noutras geografias, casos de arrastamento conduziram a desfechos mais graves e mesmo à morte. Há até uma expressão inglesa para designar este tipo de ocorrências: 'trap and drag', isto é, 'preso e arrastado'.

