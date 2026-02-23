Kristin. Nas aldeias havia pessoas que “não tinham percebido o que tinha acontecido”

“Um vento horrível, pedras a caírem e senti a primeira telha a levantar e a partir daí foram como teclas de um piano.” É assim que Sofia Lisboa, vocalista dos Silence Four gravou na memória a noite de 28 de janeiro em que a Depressão Kristin lhe destruiu a casa onde vive em Leiria. A artista que já teve na sua vida que superar um cancro diz que está “habituada a começar de novo”, mas com os móveis e as roupas danificadas pela água que lhe entrou sem pedir licença em casa, diz que teme pela situação do pai com mais de 80 anos. Ele vive a escassos metros da sua casa, e naquela madrugada, nem conseguiu sair em seu auxílio. Agora, que já conseguiu que os seguros fossem ativados, só quer é andar para a frente para ajudar mais gente. “Quanto mais depressa eu resolver as coisas, mais depressa vou ajudar os outros. Tenho tios cujas casas ficaram inabitáveis”, diz Sofia Lisboa. A cantora manifesta-se, em entrevista à Renascença, preocupada com alguma especulação que está a acontecer com os preços das obras.

Sofia mostra-se também preocupada com os apoios. “As pessoas mais idosas, algumas não têm as cadernetas prediais em dia e essa documentação toda e provavelmente, só por isso, não vão ter ajuda.” É também com os mais idosos que o ator Jorge Corrula se mostra apreensivo. No terreno, para onde partiu três dias depois da tempestade arrasadora, diz que encontrou pessoas que “não tinham percebido o que tinha acontecido, nem tinham a real dimensão da coisa, nem que iam ficar muitos dias sem água, luz e alimentação”. O ator explica à Renascença que resolveu ir para a zona da Marinha Grande com um grupo de amigos. Trocaram um passeio de bicicleta, que devido ao mau tempo não era possível realizar, por uma ação de voluntariado. Chegaram com vontade de ajudar a limpar, mas depois de sair da A8 começaram a ver “um cenário dantesco”. “Não havia um telhado que não tivesse danificado, empresas sem telhado e as árvores cortadas a meio pareciam que tinham sido cortadas por um gigante.