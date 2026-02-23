Kristin. Nas aldeias havia pessoas que “não tinham percebido o que tinha acontecido”

“Um vento horrível, pedras a caírem e senti a primeira telha a levantar e a partir daí foram como teclas de um piano.” É assim que Sofia Lisboa, vocalista dos Silence Four gravou na memória a noite de 28 de janeiro em que a Depressão Kristin lhe destruiu a casa onde vive em Leiria.

A artista que já teve na sua vida que superar um cancro diz que está “habituada a começar de novo”, mas com os móveis e as roupas danificadas pela água que lhe entrou sem pedir licença em casa, diz que teme pela situação do pai com mais de 80 anos.

Ele vive a escassos metros da sua casa, e naquela madrugada, nem conseguiu sair em seu auxílio. Agora, que já conseguiu que os seguros fossem ativados, só quer é andar para a frente para ajudar mais gente.

“Quanto mais depressa eu resolver as coisas, mais depressa vou ajudar os outros. Tenho tios cujas casas ficaram inabitáveis”, diz Sofia Lisboa. A cantora manifesta-se, em entrevista à Renascença, preocupada com alguma especulação que está a acontecer com os preços das obras.