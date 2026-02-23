Kristin. Nas aldeias havia pessoas que “não tinham percebido o que tinha acontecido”

23 fev, 2026 - 12:51 • Maria João Costa
“Um vento horrível, pedras a caírem e senti a primeira telha a levantar e a partir daí foram como teclas de um piano.” É assim que Sofia Lisboa, vocalista dos Silence Four gravou na memória a noite de 28 de janeiro em que a Depressão Kristin lhe destruiu a casa onde vive em Leiria.
A artista que já teve na sua vida que superar um cancro diz que está “habituada a começar de novo”, mas com os móveis e as roupas danificadas pela água que lhe entrou sem pedir licença em casa, diz que teme pela situação do pai com mais de 80 anos.
Ele vive a escassos metros da sua casa, e naquela madrugada, nem conseguiu sair em seu auxílio. Agora, que já conseguiu que os seguros fossem ativados, só quer é andar para a frente para ajudar mais gente.
“Quanto mais depressa eu resolver as coisas, mais depressa vou ajudar os outros. Tenho tios cujas casas ficaram inabitáveis”, diz Sofia Lisboa. A cantora manifesta-se, em entrevista à Renascença, preocupada com alguma especulação que está a acontecer com os preços das obras.
Sofia mostra-se também preocupada com os apoios. “As pessoas mais idosas, algumas não têm as cadernetas prediais em dia e essa documentação toda e provavelmente, só por isso, não vão ter ajuda.”
É também com os mais idosos que o ator Jorge Corrula se mostra apreensivo. No terreno, para onde partiu três dias depois da tempestade arrasadora, diz que encontrou pessoas que “não tinham percebido o que tinha acontecido, nem tinham a real dimensão da coisa, nem que iam ficar muitos dias sem água, luz e alimentação”.
O ator explica à Renascença que resolveu ir para a zona da Marinha Grande com um grupo de amigos. Trocaram um passeio de bicicleta, que devido ao mau tempo não era possível realizar, por uma ação de voluntariado.
Chegaram com vontade de ajudar a limpar, mas depois de sair da A8 começaram a ver “um cenário dantesco”. “Não havia um telhado que não tivesse danificado, empresas sem telhado e as árvores cortadas a meio pareciam que tinham sido cortadas por um gigante.
HORA DA VERDADE
Gonçalo Lopes pede reformulação da Proteção Civil (...)
“São imagens apocalípticas que estamos habituados a ver nos filmes. Parecia um cenário manipulado, não era uma coisa real.” Mas a realidade fez Jorge Corrula e o seu grupo de amigos voltar três vezes ao terreno. A cada viagem levavam mais ajuda, desde bens alimentares, “fraldas para idosos e crianças”, até materiais de construção.
Questionado sobre o que o fez voluntariar-se para ajudar, diz-nos que é difícil responder com um só fator. “Foi o reconhecimento, a compaixão e apelo por saber como está o vizinho.”
Nas aldeias andou a bater porta-a-porta. Nem sempre o reconheceram como sendo um ator bem conhecido das telenovelas, nem achou que isso fosse questão. “Era sempre um pouco esquivo”, admite. Estava ali com uma missão.
Jorge Corrula do terreno a que levou ajuda, trouxe alguns conclusões. Diz-nos que ajudou “pessoas com mais de 60 anos com problemas de saúde, de locomoção, de comunicação”.
Na sua opinião, “este é o real problema do país que não queremos encarar”. “Estas pessoas já estavam debilitadas e estão irremediavelmente debilitadas. Deparei-me com o discurso de várias pessoas que querem desistir”, afirma.
Jorge Corrula lamenta que “fora dos meios urbanos, no meio rural há um auxílio que é urgente fornecer a estas populações que foge muito à sensibilidade dos nossos governantes”, remata o ator.