Portal da Segurança Social exige dupla autenticação já a 26 de fevereiro

As regras para entrar no portal da Segurança Social vão mudar para empresas a partir de quinta-feira, dia 26 de fevereiro. Até agora, bastava indicar o Número de Identificação de Segurança Social (NISS) e a palavra-chave correspondente mas agora vai ser implementado um sistema de autenticação de dois fatores.

A camada de proteção adicional tem como objetivo “reforçar a segurança e a proteção dos dados pessoais” e vai obrigar a inserir um código que será enviado no momento para o telemóvel de quem tenta aceder ao portal.

"Com o objetivo de reforçar a segurança e a proteção dos dados pessoais dos seus utilizadores, o acesso ao Portal da Segurança Social com NISS e Palavra-Chave passará a ser efetuado através da Autenticação de Dois Fatores (2FA)", refere a página da Segurança Social.

Para já, a funcionalidade está disponível de forma opcional, mas vai tornar-se obrigatória a partir de 26 de fevereiro para empresas. Haverá direito a um período de dois meses de transição.

No caso de particulares, a autenticação torna-se obrigatória a partir de 11 de março.

O que é a Autenticação de Dois Fatores?

Conhecida por 2FA, o sistema é um método de segurança que exige duas formas de verificação para confirmar a identidade do utilizador antes de conceder o acesso.

Em vez de depender apenas da sua palavra-chave (o primeiro fator), será exigido um segundo fator, que é um código temporário enviado para um dos seus contactos validados: telemóvel ou e-mail.

Para que a transição seja suave e para evitar a interrupção do seu acesso ao Portal quando a obrigatoriedade entrar em vigor, a Segurança Social recomenda que todos os utilizadores a ativem já a 2FA.

Como se ativa a Autenticação de Dois Fatores?