Segurança Social

Portal da Segurança Social exige dupla autenticação já a 26 de fevereiro

23 fev, 2026 - 15:30 • Diogo Camilo

Reforço de proteção no Segurança Social Direta vai passar a ser obrigatório para empresas na próxima quinta-feira. Para particulares, a mudança torna-se obrigatória a partir de 11 de março.

A+ / A-

As regras para entrar no portal da Segurança Social vão mudar para empresas a partir de quinta-feira, dia 26 de fevereiro. Até agora, bastava indicar o Número de Identificação de Segurança Social (NISS) e a palavra-chave correspondente mas agora vai ser implementado um sistema de autenticação de dois fatores.

A camada de proteção adicional tem como objetivo “reforçar a segurança e a proteção dos dados pessoais” e vai obrigar a inserir um código que será enviado no momento para o telemóvel de quem tenta aceder ao portal.

"Com o objetivo de reforçar a segurança e a proteção dos dados pessoais dos seus utilizadores, o acesso ao Portal da Segurança Social com NISS e Palavra-Chave passará a ser efetuado através da Autenticação de Dois Fatores (2FA)", refere a página da Segurança Social.

Para já, a funcionalidade está disponível de forma opcional, mas vai tornar-se obrigatória a partir de 26 de fevereiro para empresas. Haverá direito a um período de dois meses de transição.

No caso de particulares, a autenticação torna-se obrigatória a partir de 11 de março.

O que é a Autenticação de Dois Fatores?

Conhecida por 2FA, o sistema é um método de segurança que exige duas formas de verificação para confirmar a identidade do utilizador antes de conceder o acesso.

Em vez de depender apenas da sua palavra-chave (o primeiro fator), será exigido um segundo fator, que é um código temporário enviado para um dos seus contactos validados: telemóvel ou e-mail.

Para que a transição seja suave e para evitar a interrupção do seu acesso ao Portal quando a obrigatoriedade entrar em vigor, a Segurança Social recomenda que todos os utilizadores a ativem já a 2FA.

Como se ativa a Autenticação de Dois Fatores?

  1. Aceda ao Portal da Segurança Social e autentique-se com o seu NISS e palavra-chave
  2. Siga as instruções para ativar a 2FA
  3. Confirme os seus contactos atuais (e-mail e telemóvel). Se os seus contactos estiverem desatualizados, aproveite para corrigi-los.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?