Número de pessoas que já recebeu apoio até cinco mil euros para recuperar casa "é baixíssimo"

26 fev, 2026 - 06:15 • João Carlos Malta
O bastonário da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira, saiu da visita que fez à região de Leiria no início desta semana com sentimentos contraditórios. Por um lado, viu que a cidade “está a conseguir levantar-se” e as entidades públicas e privadas, no terreno, estão bem oleadas. Mas, por outro lado, o dinheiro que já chegou para a recuperação das casas danificadas pela tempestade Kristin, que devastou a zona a 28 de janeiro, tem “índices baixíssimos”.
É uma realidade que está a acontecer sobretudo nos apoios até aos 5 mil euros, que seriam à partida os mais céleres. Foi anunciado que os lesados receberiam a verba após 72 horas depois do envio de um registo fotográfico ou em vídeo dos danos.
Esse dinheiro, segundo o bastonário da Ordem dos Arquitetos, “tem de chegar o mais rapidamente às pessoas”. No entanto, as entidades têm também de fazer um esforço para que o sistema de apoio “não seja deturpado” e para que “tudo tenha de ter uma certificação e uma vistoria”.
“Se 2,5 mil milhões de euros resolverem o problema(...)
O bastonário afirma ainda que, neste momento, o prazo de 72 horas não está a ser cumprido na maior parte dos casos. “São dinheiros públicos”, e, por isso, o “tempo rápido” que se exige não pode comprometer o rigor.
“Basta um caso de perversão ou dois para que depois ponham em causa todo um sistema. E, portanto, tem de haver um mínimo de controlo, mesmo que seja muito aliviado, muito flexível, muito aberto, mas tem de haver algum nível de controlo, porque senão pode haver abusos”, alerta.
“Não podemos deixar que ocorram abusos, porque senão, em vez de o dinheiro estar a chegar à economia, às situações reais, poderá estar a ser desviado”, acrescenta.
Ainda assim, Avelino Oliveira declara que mais controlo não significa que vai haver mais burocracia. “Estamos a evitá-la a todo o custo”, garante.
E diz mesmo que, neste momento, há uma mobilização total por parte da autarquia de Leiria no terreno e que “as coisas estão muito avançadas” ao nível do diagnóstico, das fotografias aéreas, da georreferenciação.
Mas tudo somado, neste momento, o valor que chegou efetivamente às pessoas estará “abaixo de 1%” da quantia global que foi disponibilizada.
Além da percentagem, há ainda o problema do valor absoluto para reparar os danos em habitações na região. “A verba total disponibilizada, na minha opinião, vai ser insuficiente”, sublinha.
Mau tempo
Primeiro-ministro garante que este é um programa "(...)
É na apreciação e validação dos processos de reparação das casas que a bolsa de engenheiros e arquitetos — criada no seguimento da grande tempestade de dia 28 de janeiro — está concentrada. Segundo Avelino Oliveira, esta bolsa conta mais de 300 arquitetos, 200 dos quais a dar apoio no terreno e os restantes a fazer trabalho de “backup”.
“Nas próximas duas, três, quatro semanas espero conseguir concretizar [a validação dos sinistros] com rigor”, vincou.
O mesmo responsável assegura que só em Leiria serão milhares de casas — “entre cinco a seis mil” — e existe a perceção de que, em muitos casos, os “estragos ultrapassam esse valor [5 ou 10 mil euros]”.
REPORTAGEM
Como apoiar quem se tenta recompor do atropelament(...)
Ainda no balanço entre rapidez e a eficácia, o bastonário diz que é necessário que, antes de os técnicos irem para a rua vistoriar os casos — o que acontece sobretudo nos danos até 10 mil euros —, tudo tem de estar sinalizado com dados concretos. Ou seja, têm de saber “que imóveis são", “exatamente com quem vão falar”, “o contacto” e “confirmar o número do IBAN”.
Em relação ao futuro e sobre se a reconstrução da zona Centro vai ser uma oportunidade para deixar a região mais preparada para a possibilidade de novas catástrofes, o bastonário da Ordem dos Arquitetos não está otimista.
“Estas medidas são um penso rápido. Se não houver uma estratégia no país, relacionada com o planeamento, o ordenamento do território e com uma transformação que vai demorar anos a fazer, não vai ter esse efeito”, diagnostica.
Mas porque é que, tragédia após tragédia, os planos de mudança real não saem do papel? “Porque olhamos muito setorialmente, ou seja, temos o problema dos fogos, vamos tratar do assunto dos fogos. E o assunto dos fogos é igual ao assunto da tempestade ou ao assunto das cheias, ou ao assunto do urbanismo disperso, ou ao assunto da enorme burocracia”, avalia.
E, portanto, geralmente quando emerge uma situação deste género, o país fica “muito preocupado”, mas “infelizmente, num dia destes vêm outras notícias que absorverão estas, e vamos ficar um bocadinho esquecidos do problema estrutural. Temos de nos habituar mais a estes eventos”, remata.
Explicador Renascença
No Explicador Renascença da tarde desta segunda-fe(...)