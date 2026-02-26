Número de pessoas que já recebeu apoio até cinco mil euros para recuperar casa "é baixíssimo"

O bastonário da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira, saiu da visita que fez à região de Leiria no início desta semana com sentimentos contraditórios. Por um lado, viu que a cidade “está a conseguir levantar-se” e as entidades públicas e privadas, no terreno, estão bem oleadas. Mas, por outro lado, o dinheiro que já chegou para a recuperação das casas danificadas pela tempestade Kristin, que devastou a zona a 28 de janeiro, tem “índices baixíssimos”.

É uma realidade que está a acontecer sobretudo nos apoios até aos 5 mil euros, que seriam à partida os mais céleres. Foi anunciado que os lesados receberiam a verba após 72 horas depois do envio de um registo fotográfico ou em vídeo dos danos.

Esse dinheiro, segundo o bastonário da Ordem dos Arquitetos, “tem de chegar o mais rapidamente às pessoas”. No entanto, as entidades têm também de fazer um esforço para que o sistema de apoio “não seja deturpado” e para que “tudo tenha de ter uma certificação e uma vistoria”.