Cáritas de Leiria: "Muitas empresas não voltarão a abrir e desemprego vai aumentar"

Quase um mês depois da tempestade Kristin , a campanha solidária da Cáritas Diocesana de Leiria angariou mais de 1,8 milhões de euros para apoiar as famílias afetadas pelo mau tempo.

Em entrevista à Renascença, o diretor de serviços, Nelson Costa, diz que a instituição está no terreno a identificar as necessidades da população, para dar início às reconstruções

Nelson Costa afirma que, nos próximos meses, com o encerramento de diversas empresas, o desemprego irá aumentar, na região. “Vai haver famílias que vão deixar de ter possibilidades para fazer face às suas despesas”, alerta o responsável, contando que atualmente há falta de mão-de-obra para fazer as reparações necessárias nas casas e edifícios danificados.





Quase um mês depois da tempestade Kristin, quais têm sido as principais áreas de intervenção da Cáritas Diocesana de Leiria?

Essencialmente, nos primeiros dias fomos para o terreno à procura de situações mais graves que precisassem de uma intervenção rápida da nossa parte. Com a colaboração de técnicos de outras Cáritas Diocesanas, fomos bater porta a porta e levar algum conforto e alguns bens.

Constituíram um Fundo de Emergência Social com o contributo de particulares e empresas que, neste momento, é já superior a um milhão e oitocentos mil euros. Como é que se vai agora processar o apoio à reconstrução?

Passado três dias da tempestade, decidimos criar um fundo, porque percebemos que, possivelmente, os apoios do Estado seriam escassos para as reais necessidades das pessoas. Muitas das famílias que foram impactadas de forma negativa pela tempestade não teriam seguro e não teriam capacidade de resposta financeira para fazer face também aos estragos que a tempestade Kristin fez.

Desde o início, assumimos que este fundo iria ser gerido com a maior transparência, de forma também a dignificar todos os donativos que nos foram entregues. Começámos logo a fazer contactos com auditoras, e houve uma auditora que se prestou a colaborar connosco e a auditar o fundo, do início ao fim. Montámos, assim de forma relâmpago, uma comissão composta por sete pessoas, sendo que só duas fazem parte da Cáritas Diocesana de Leiria. É uma comissão independente, toda ela voluntária. No espaço de uma semana e meia, duas semanas, criámos um regulamento, um documento dos procedimentos e critérios que também nos irão orientar neste fundo. Agora, estamos a identificar situações, a ir aos sítios que já nos foram reportados para verificar as reais situações. Podem dizer que o processo poderá ser moroso esperamos que não seja, como é evidente.