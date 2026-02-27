"Precisamos de um discurso do próximo Presidente sobre o que Portugal deve fazer nesta nova época da História"

Diz que tenta evitar uma vertigem na análise do que está a acontecer no momento. Escreve claramente que “as primeiras 48 horas são para os jornalistas e comentadores, um analista precisa ter tempo para estudar e pensar”.

Sim. Começo com jornalistas, que obviamente são essenciais para mim. Podem até nem saber muito sobre uma determinada área, mas têm imensa experiência, anos e anos a fazer perguntas sobre muitas áreas. Depois temos as pessoas que são especialistas numa determinada área, que pensam verticalmente sobre um problema, que sabem tudo sobre aquela área. Depois temos analistas, que são generalistas integradores.

São tudólogos?

Não, tudólogos são outra coisa. Um analista constrói um modelo de análise com base em conhecimento de áreas diferentes. São generalistas integradores de várias áreas do conhecimento. Depois temos os comentadores, e a maior parte deles - não quero ser mal interpretado aqui - como tem que falar várias vezes durante a semana, tem muito pouco tempo para estudar, pela natureza da função. Normalmente o que é que os bons comentadores fazem? Falam com os jornalistas, ouvem os especialistas e os analistas e fazem o seu trabalho. Este, para mim é o ecossistema.

Considero-me um analista. Comecei por ser um especialista numa área, mas em função da minha transição para as colunas do Expresso e na SIC Notícias, não é possível escrever 20 colunas no jornal sobre o mesmo tema.

E não quer falar nas primeiras horas.

Exatamente.

O que é que isso quer dizer?

Quando acontece algo, a função de um jornalista é encontrar alguém que fale com ele, ou com ela.

Que tente contextualizar o que está a acontecer.

Exatamente. Para fazer o meu trabalho, preciso de pelo menos de 48 a 72 horas, porque tenho que estudar, tenho de me informar e sobretudo pensar em termos do fator tempo.

Um jornalista, pela natureza da função, pensa no que está a acontecer hoje. Um analista tem de pensar em função do tempo histórico, colocar aquele facto dentro do tempo histórico.

Para fazer isso tenho de estudar, tenho de voltar aos livros, passar algum tempo a pensar, normalmente nunca falo sem ir dar uma volta grande a pé.

Mas quando um dos principais agentes mundiais vive numa vertigem de declarações, e também ‘acelera o tempo’, não causa dificuldades ao analista?

Muitas. Mas nessa altura, o que o analista deve fazer é voltar à História e procurar períodos semelhantes. A analogia é sempre uma coisa perigosa em termos históricos, mas se recuarmos no tempo, vemos de certeza momentos que nos mostram que isto já aconteceu provavelmente de uma forma parecida.

Mas não tivemos um Presidente que se calhar não leu um livro, como hoje temos.

É verdade. Mas se calhar podemos olhar para a questão de outra forma. É um Presidente que não leu um livro, e que infelizmente se gaba disso. Mas é um Presidente que tem tido uma intuição enorme sobre como certa América pensa.

Por mais que me custe dizer, este Presidente foi eleito com uma enorme maioria de votos e no colégio eleitoral. Portanto, este Presidente está mais sintonizado na América do que eu, ou do que nós. E temos de ter isso em conta.

Historicamente, já passámos por períodos em que os Estados Unidos fizeram algo semelhante ao que está a acontecer agora. E, portanto, temos de ir ver o que é que é parecido e o que é que não é igual. E nessa altura, estou em condições de poder dar a quem me ouve ou quem me lê a melhor interpretação que consigo dar para explicar esse acontecimento.

No seu livro, regressa a Atenas para nos dar uma tese, segundo a qual a epidemia de Covid-19 trouxe-nos uma letalidade que depois acabou por se transpor para uma agressividade das forças políticas, quase como uma libertação da agressividade de populismo e de imperialismo. Quais são os sinais que encontra desta ligação entre epidemia e uma ressaca mais agressiva do ponto de vista dos agentes mundiais?

Uma das coisas que me intrigaram muito na pandemia foi tentar perceber as suas consequências históricas. E temos a sorte do primeiro grande relato, bastante minucioso até do ponto de vista médico, estar em Tucídides, na “História da Guerra do Peloponeso”.

Devemos ler clássicos, porque mostram-nos que, na condição humana e política, nada de significativo mudou. Há mais tecnologia, mas os problemas continuam a ser os mesmos, são muito humanos.

Quando lemos Tucídides, no meio de uma guerra com a Esparta, perante a letalidade da doença, em que cerca de 25% ou 30% da população ateniense morre - ou seja, algo muitíssimo mais grave do que a pandemia, pois não havia conhecimento médico para tratar aquela doença - quando lemos aquilo, perante o número de mortos e o colapso cultural e civilizacional, pensamos que Atenas não tem condições para continuar esta guerra com a Esparta e vai ter de ser menos beligerante em termos imperiais.

Não foi isso que aconteceu, mas exatamente o oposto. A epidemia de peste em Atenas libertou forças, chamemos-lhe hoje ‘populistas’. A pandemia tornou Atenas mais agressiva.

E em 2020, 2021 também?

Há um grande cientista político que cito, Barry Posen - um grande professor de Ciência Política no MIT - que escreve um ensaio em que sugere que a pandemia diminuirá a conflitualidade na política internacional. Na altura tomei uma nota a dizer que dependerá da forma como os outros líderes políticos interpretarem o ‘fator tempo’ nas suas sociedades.

Penso que Vladimir Putin chegou à conclusão que tinha uma grande oportunidade em 2021, 2022, e tinha de ser naquela altura, porque a janela temporal estava a fechar-se. Penso que Xi Jinping e a China veem na pandemia uma oportunidade de consolidar todas as suas fronteiras terrestres - daí a importância do que aconteceu nos Himalaias, uma cena violentíssima, digna da Ilíada, no verão de 2020, com pessoas a serem mortas e a combaterem à paulada, a 5 mil metros de altitude, uma cena digna de Homero. Resta o eixo marítimo, que é Taiwan.

Do meu ponto de vista, a pandemia acelerou este processo e a disfuncionalidade interna nos Estados Unidos - que Trump representa - ainda acelera mais este processo nas outras potências, quando veem a trajetória norte-americana.

Os únicos que tiveram relutância em ver isso fomos nós. Por razões óbvias: politicamente seria muito difícil na altura dizer aos eleitorados europeus o que estava a acontecer, o que teriam de fazer, com determinadas consequências políticas, financeiras e militares desta transição. Não fizemos isso, agora vamos ter de o fazer a um ritmo muito mais acelerado.