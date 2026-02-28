Leiria. Como o maestro Gualdino luta para que o vento não lhe leve os músicos

Gualdino confessa que também ele não estava bem, mas isso teria de ficar para segundo plano. "Tinha de arranjar força e arranjar mecanismos para quando encontrasse o grupo, conseguir de alguma forma animá-los e incentivá-los a continuar e a sentir que são muito importantes nesta instituição, como é a instituição dentro da comunidade”, lembra.

São quase 500 pessoas, contabiliza, que passam por aquela sede, entre alunos, músicos, professores, funcionários e familiares. Por isso, todo o cuidado era pouco. As primeiras três semanas o som das notas musicais foi substituído pelo das esfregonas, vassouras e baldes. Só no domingo passado conseguiram voltar, ainda que de forma provisória que separados pelo centro escolar, pelo salão paroquial e pelas salas da catequese.

É a normalidade possível, sendo que a verdadeira deverá demorar meses a voltar. Para que regresse é preciso dinheiro. O orçamento das reparações e perdas está feito. Tudo junto serão quase 300 mil euros. Agora falta quem pague.

Esta é uma questão que está a preocupar o maestro. Há um mês que procuram uma reunião com a câmara, com a junta e com a proteção civil. Garante que até agora só há uma resposta: o silêncio.