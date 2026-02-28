Leiria. Como o maestro Gualdino luta para que o vento não lhe leve os músicos

28 fev, 2026 - 09:14 • João Carlos Malta
Demorou três dias para conseguir entrar na sede de dois andares e várias salas da Filarmónica de Monte Redondo, em Leiria. O maestro Gualdino temia o que a tempestade Kristin teria feito à sua segunda casa, que muitas vezes é mesmo a primeira. Quando lá entrou, viu tetos partidos e encharcados, paredes antes brancas a ficarem pretas da humidade e instrumentos de cordas e de sopro estragados pela água. Sentença: tinham de parar, fechar portas, e pensar em alternativas para continuar.
Mas além das questões materiais, eram as emoções que preenchiam a cabeça do maestro.
“A mim particularmente, a nível artístico, enquanto maestro da banda, preocupava-me o que ia fazer quando tivesse à minha frente 40 músicos. Todos eles tinham sofrido danos a nível individual,mas também todos sofriam muito com isto, porque esta instituição para nós é a segunda família”, descreve.
Gualdino confessa que também ele não estava bem, mas isso teria de ficar para segundo plano. "Tinha de arranjar força e arranjar mecanismos para quando encontrasse o grupo, conseguir de alguma forma animá-los e incentivá-los a continuar e a sentir que são muito importantes nesta instituição, como é a instituição dentro da comunidade”, lembra.
São quase 500 pessoas, contabiliza, que passam por aquela sede, entre alunos, músicos, professores, funcionários e familiares. Por isso, todo o cuidado era pouco. As primeiras três semanas o som das notas musicais foi substituído pelo das esfregonas, vassouras e baldes. Só no domingo passado conseguiram voltar, ainda que de forma provisória que separados pelo centro escolar, pelo salão paroquial e pelas salas da catequese.
É a normalidade possível, sendo que a verdadeira deverá demorar meses a voltar. Para que regresse é preciso dinheiro. O orçamento das reparações e perdas está feito. Tudo junto serão quase 300 mil euros. Agora falta quem pague.
Esta é uma questão que está a preocupar o maestro. Há um mês que procuram uma reunião com a câmara, com a junta e com a proteção civil. Garante que até agora só há uma resposta: o silêncio.
“Isso está-nos a deixar bastante preocupados e bastante tristes, as pessoas não têm a noção da importância que esta associação tem na comunidade”, lamenta.
“Não consigo perceber a indiferença, para não dizer desprezo, por parte de quem é de direito, não consigo”, repete.
Gualdim alerta para a possibilidade de a instituição entrar num impasse que leve a perdas irreparáveis. Os primeiros sinais aconteceram quando a atividade voltou há menos de uma semana. “Faltaram muitos alunos e isso preocupa-me", explica.
Mas naquela “casa das músicas” também há esperança e resiliência. Antes do vendaval havia concertos já marcados. O primeiro já em abril. Desistir é palavra que não se ouviu. Esse espetáculo vai mesmo acontecer, mas em moldes diferentes, “mais simples”.
REPORTAGEM
Como apoiar quem se tenta recompor do atropelament(...)
No meio das tragédias, não é incomum também vir ao de cima o melhor das pessoas. Gualdino Branco conta uma dessas aparições. Um casal do Porto sabendo que tinham perdido para a água um piano, quis oferecer dois à Filarmónica. O maestro conta as palavras que ouviu do mecenas. “Estou tão feliz de saber que vou fazer crianças e adolescentes também felizes e que vocês vão poder continuar a dar aulas”, relembra.
Quando pensa nele próprio, na sua situação, e depois olha em volta e ouve as discussões sobre ajudas, nomeadamente às empresas, há uma palavra que lhe vem à cabeça: lay-off.
“Para nós artistas é só off. Nós trabalhamos a recibos verdes e eu este mês não tenho a displicência de passar qualquer recibo que seja a esta associação, porque eles não têm dinheiro. Mas os lay-offs a mim também não me abrangem”, explica.
Aldeias de Leiria
O país viveu pouco mais de 12 horas de apagão, em (...)
E daí parte para uma reflexão mais abrangente sobre os profissionais das artes no país, e de como um grupo já vulnerável em condições normais, se torna ainda mais precário quando estas crises acontecem. “Há 90% que não tem contratos de trabalho”, diz.
Mas mesmo com algumas agruras, o maestro diz que esta calamidade pela qual todos passaram só sublinhou ainda mais uma evidência. "A música faz falta à nossa vida”.
Até porque “como dizia uma aluna nossa”, recorda o maestro “a vida sem arte, não é vida".
Mau tempo
Metade do edificado foi afetado. Marco Daniel Duar(...)