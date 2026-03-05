Depressão Kristin. Que Leiria renascerá da tempestade?

Não foram poucos os que compararam as sequelas de Leiria no pós-depressão Kristin às de uma guerra. A destruição, mais de um mês depois, é ainda visível um pouco por todo o lado. Há postos de eletricidade caídos, sinais da estrada dobradas e vergadas, há árvores, milhões de árvores caídas por todo o lado, e muitas casas por reparar. O caderno de encargos da reconstrução não termina aqui, mas depois do choque é preciso pensar no futuro: Que Leiria nascerá da tempestade?

A Renascença procurou respostas com especialistas: uma arquiteta, um engenheiro e um autarca. Todos estiveram desde o primeiro dia no terreno a perceber quais as fragilidades do território que foram massacradas pelo mau-tempo, e também quais as possíveis soluções a cidade no futuro estar mais preparada para catástrofes naturais.

A arquiteta Liliana Moniz ꟷ membro da equipa de arquitetos e engenheiros que em Leiria faz o levantamento de todos os estragos ꟷ revela que à vista saltaram logo algumas questões que contribuíram para o amplificar das consequências da depressão Kristin. Desde logo, os problemas de drenagem ligados ao pavimento existente.

Numa paisagem marcada pelas árvores derrubadas ou decepadas, cinco a oito milhões no total, a arquiteta diz que na lista de coisas a fazer está a necessidade de coordenar melhor “a forma como implementamos toda a estrutura arbórea que, atualmente, temos”.