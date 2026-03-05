Precariedade, stress e violência. "As condições dos jornalistas são bastante más" em Portugal

A investigadora identificou, igualmente, salários baixos e condições frágeis para o exercício da profissão. A média remuneratória da amostra situa-se nos 1.400 euros mensais, valor que, embora não seja dos mais reduzidos no panorama nacional, reflete as características específicas do grupo estudado, que inclui profissionais em fase avançada de carreira.

O salário mais elevado registado atinge os três mil euros mensais, realidade que não é representativa do conjunto da profissão. Em contraste, vários jornalistas auferem entre 700 e 900 euros, relatando que o rendimento não chega para cobrir as despesas mensais.

Há jornalistas que trabalham há 20 anos, 25 anos e que ainda assim continuam a recorrer à ajuda de familiares para poder fazer face às despesas

Há casos de profissionais com duas décadas ou mais de experiência que continuam a depender do apoio familiar para sobreviver. “Há vários casos de pessoas que tendo uma profissão já há muito tempo, jornalistas que trabalham há 20 anos, 25 anos e que ainda assim continuam a recorrer à ajuda de familiares para poder fazer face às despesas. Muitos deles vivem em Lisboa, trabalham para redações nacionais, não são aumentados há 20 anos e, portanto, não conseguem fazer face às despesas e ao aumento do custo de vida”, destaca Rita Araújo.

“A maior parte deles diz que o salário não era um salário mau há 15 anos, mas agora, face ao valor das coisas, precisaria de ser aumentado.” A ausência de progressão na carreira surge, assim, como uma das queixas mais recorrentes.

O jornalista super-herói e a normalização da violência

O título do livro nasce de uma expressão utilizada por vários entrevistados, que descrevem o jornalismo como um “rolo compressor”. Alguns comparam-se a um hamster a correr incessantemente na roda. A metáfora ilustra o esforço emocional permanente que carregam, resultante não apenas das condições laborais marcadas pela precariedade, mas também da natureza dos temas abordados, das fontes com quem interagem e de uma cultura profissional que ainda sustenta a ideia de que o jornalista deve vestir uma capa de resistência e enfrentar as adversidades com impermeabilidade emocional.

A violência constituiu uma das dimensões centrais da investigação. “Quase todos os jornalistas da amostra referiram já ter sido vítimas de violência física ou verbal. A violência verbal, em particular, tende a ser menosprezada e normalizada no interior das redações, associada a determinados contextos como a cobertura de eventos desportivos ou campanhas políticas”, revela a investigadora.

Quase todos os jornalistas da amostra referiram já ter sido vítimas de violência física ou verbal

Um dado particularmente inquietante emerge dos testemunhos: “parte significativa dos jornalistas identifica o interior da própria redação como o espaço onde mais se sente violência, sobretudo de natureza psicológica”, observa Rita Araújo, acrescentando que “relatam ameaças e pressões exercidas por chefias, frequentemente motivadas por interesses comerciais, designadamente quando recusam publicar conteúdos que não consideram possuir valor noticioso”.

Em alguns casos, essas pressões aproximam-se do assédio. Um em cada cinco jornalistas admite ter enfrentado situações que constituíram ameaça concreta à sua segurança ou que culminaram em agressões, conclui o estudo.