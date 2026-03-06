Cansados, mas sobretudo aliviados, 163 portugueses regressam do Médio Oriente

Entre os portugueses, as gémeas vimaranenses Cristiana e Mariana Carvalho, também com a fadiga expressa nos rostos.

"Acho que há 36 horas que estamos de viagem. O transporte terrestre até Omã foi bastante difícil", confessava Mariana, cuja irmã, Cristiana, acrescentava que só no aeroporto de Mascate tiveram de esperar 17 horas pelo voo para Lisboa.

As duas estavam de férias no Dubai e tinham previsto o regresso a Portugal no dia em que a guerra começou.

"Foi o pior dia. Ainda sentíamos uma certa segurança, mas foi quando começámos a ouvir os estouros dos mísseis, antimísseis e as notícias dos hotéis a arder que... temos uma à outra, graças a Deus. Mas foi o pior dia, sem dúvida", referia uma das irmãs, acrescentando que a ansiedade diária era saber se haveria possibilidade de realizar uma ligação aérea comercial. Não quiseram esperar nem arriscar e, por isso, regressaram neste voo fretado.

"Estávamos sempre agarradas ao telemóvel a ver as notícias de que o conflito estava a escalar e que os voos estavam constantemente a ser adiados. Era para ficarmos uma semana e acabámos por ficar duas", referiu Mariana.