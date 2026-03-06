Mais de 97 mil crimes em três anos: violência contra mulheres sem sinais de travão

A dois dias do Dia Internacional da Mulher, os números revelam que a violência contra as mulheres continua a aumentar em Portugal e atinge todas as faixas etárias.

Nos últimos três anos, os crimes registados cresceram quase 22%, ultrapassando os 97 mil casos, segundo dados divulgados pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

Entre 2022 e 2025, mais de 50 mil mulheres receberam apoio da associação, um crescimento de quase 23%, sendo a violência doméstica a forma mais comum de agressão.

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Para Daniel Cotrim, da APAV, os dados revelam uma tendência clara de subida e sem sinais de estabilização: “O número de denúncias continua a aumentar. Aquilo que sentimos nestes dados é que não há tendência para estabilizar. Pelo contrário, há uma tendência clara de subida”, afirma.

A maioria das vítimas situa-se entre os 18 e os 64 anos, faixa etária onde o crescimento ronda os 27%, mais de 31 mil vítimas.

Também entre raparigas e meninas, há registo de um aumento da violência, mais de 47% em três anos, são 17% das vítimas de violência no feminino, enquanto que entre mulheres com mais de 65 anos a subida foi de cerca de 31%: são mais de cinco mil vítimas.