Voos cancelados por causa do conflito no Médio Oriente? Saiba quais são os seus direitos

06 mar, 2026 - 13:45 • Olímpia Mairos

Conflito no Médio Oriente pode levar ao cancelamento ou atraso de voos, mas os passageiros continuam a ter direito a reembolso, transporte alternativo e assistência, segundo a AirHelp.

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A escalada do conflito no Médio Oriente tem provocado perturbações no tráfego aéreo internacional, com cancelamentos e atrasos em várias rotas. Nestes casos, aplicam-se regras específicas do Regulamento Europeu sobre os direitos dos passageiros.

Segundo a AirHelp, empresa especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos, esta situação é considerada uma “circunstância extraordinária”, o que altera algumas das compensações previstas na lei.

Ainda assim, há direitos que continuam garantidos aos viajantes. Explicamos o que pode ou não exigir se o seu voo for afetado.

O passageiro tem direito a compensação financeira?

Nem sempre. De acordo com o Regulamento (CE) n.º 261/2004, os conflitos armados ou crises internacionais são considerados circunstâncias extraordinárias. Nestas situações, as companhias aéreas não são obrigadas a pagar a compensação financeira habitual, que pode variar entre 250 e 600 euros.

Mesmo assim, isso não significa que os passageiros fiquem sem proteção.

A escalada do conflito no Médio Oriente constitui uma circunstância extraordinária (…) o que significa que as companhias aéreas não são obrigadas a pagar a compensação financeira padrão”, explica Pedro Miguel Madaleno, advogado especialista em direitos dos passageiros aéreos e representante da AirHelp em Portugal.

Se o voo for cancelado ou atrasar muito, o que posso pedir?

Se um voo for cancelado ou sofrer um atraso significativo, o passageiro tem direito a escolher entre duas opções: o reembolso total do bilhete no prazo de sete dias ou o transporte alternativo até ao destino final. A decisão cabe exclusivamente ao viajante, e não pode ser imposta pela companhia aérea. Segundo a AirHelp, “esta decisão cabe exclusivamente ao viajante. As companhias aéreas não podem impor bónus ou vales sem o consentimento expresso do passageiro afetado”.

As companhias aéreas continuam obrigadas a prestar assistência?

Mesmo em situações de crise internacional, as companhias aéreas mantêm o dever de assistência aos passageiros. Isso inclui fornecer comida e bebidas suficientes, assegurar alojamento caso seja necessário pernoitar e garantir transporte entre o aeroporto e o hotel.

Devo cancelar o voo por iniciativa própria?

Não é aconselhável fazê-lo enquanto o voo continuar marcado como operacional.

A AirHelp alerta que os passageiros devem primeiro tentar contactar a companhia aérea antes de tomar qualquer decisão.

É importante que os passageiros não cancelem os seus bilhetes por iniciativa própria enquanto o voo continuar a figurar como operacional”, sublinha Pedro Miguel Madaleno.

Posso reservar outro voo por conta própria?

Só em determinadas situações. Antes de reservar uma alternativa por conta própria, o passageiro deve tentar contactar a companhia aérea e guardar prova dessas tentativas. Uma nova reserva pode justificar-se apenas se a companhia não responder, recusar oferecer transporte alternativo ou apresentar uma solução claramente desproporcionada.

Que provas devo guardar?

A documentação pode ser essencial para reclamar despesas mais tarde. A recomendação é guardar tudo o que possa comprovar a situação, como e-mails, capturas de ecrã, históricos de chat e faturas de despesas adicionais. “Uma correta documentação é fundamental para poder reclamar posteriormente o reembolso de custos razoáveis”, explica o representante da AirHelp em Portugal.

A AirHelp é uma plataforma online que ajuda passageiros a solicitar compensação por problemas em voos, como cancelamentos, atrasos ou overbooking. A empresa é membro da Associação dos Advogados dos Direitos do Passageiro (APRA) e visa proteger os direitos dos passageiros, facilitando o processo de reclamação e garantindo que os passageiros recebem o valor devido.

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